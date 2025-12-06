WIDEO

Herbata z wPolsce24! Świąteczna akcja naszej telewizji. Dziś spotkanie przed Pałacem Prezydenckim. Gdzie będziemy w kolejnych dniach?

  • Społeczeństwo
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Świąteczna herbata z telewizją wPolsce24 / autor: Fratria
Świąteczna herbata z telewizją wPolsce24 / autor: Fratria

Ciepła herbata, cukierki, magnesy i różnego rodzaju gadżety. W Mikołajki, 6 grudnia, specjalnym wydarzeniem rozpoczęła się świąteczna akcja Telewizji wPolsce24. Dziś dziennikarzy można było spotkać na Krakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim. Okazja do rozmowy będzie także w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Mamy strażników anteny”

Dziś na świątecznej herbacie z Telewizją wPolsce24 na Krakowskim Przedmieściu obecni byli m.in. Emilia Wierzbicki, Wojciech Biedroń oraz Konrad Hryszkiewicz.

Widzowie wszystko wiedzą, wszystko widzą. Mamy strażników anteny. Piękne fajne spotkanie z Polakami i widzami, ponieważ to oni kształtują naszą antenę

— podkreślił Wojciech Biedroń.

Przyjeżdżają specjalnie i mówią, że oglądają nasz program. Byłam świadkiem, jak jedna pani mówiła, że to jest nie do wiary, że widzi na żywo Wojciecha Biedronia

— zaznaczyła Emilia Wierzbicki.

Jutro reporterzy wPolsce24 będą obecni z kolei przed Pałacem Kultury i Nauki. Akcja potrwa do Świąt Bożego Narodzenia i będzie się odbywała w każdy weekend! Najlepsze życzenia w okazji Mikołajek!

CZYTAJ WIĘCEJ: Patron żeglarzy, studentów, dzieci. Dziś w Kościele wspomnienie św. Mikołaja z Miry - pasterza, który łączył Wchód i Zachód

Telewizja wPolsce24/Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych