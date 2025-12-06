Ciepła herbata, cukierki, magnesy i różnego rodzaju gadżety. W Mikołajki, 6 grudnia, specjalnym wydarzeniem rozpoczęła się świąteczna akcja Telewizji wPolsce24. Dziś dziennikarzy można było spotkać na Krakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim. Okazja do rozmowy będzie także w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
„Mamy strażników anteny”
Dziś na świątecznej herbacie z Telewizją wPolsce24 na Krakowskim Przedmieściu obecni byli m.in. Emilia Wierzbicki, Wojciech Biedroń oraz Konrad Hryszkiewicz.
Widzowie wszystko wiedzą, wszystko widzą. Mamy strażników anteny. Piękne fajne spotkanie z Polakami i widzami, ponieważ to oni kształtują naszą antenę
— podkreślił Wojciech Biedroń.
Przyjeżdżają specjalnie i mówią, że oglądają nasz program. Byłam świadkiem, jak jedna pani mówiła, że to jest nie do wiary, że widzi na żywo Wojciecha Biedronia
— zaznaczyła Emilia Wierzbicki.
Jutro reporterzy wPolsce24 będą obecni z kolei przed Pałacem Kultury i Nauki. Akcja potrwa do Świąt Bożego Narodzenia i będzie się odbywała w każdy weekend! Najlepsze życzenia w okazji Mikołajek!
