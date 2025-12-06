Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka wraz z uczniami i nauczycielami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem ozdobiła choinkę w Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego. Dekoracje na świąteczne drzewko przygotowała młodzież z Podhala. Obecna była również córka pary prezydenckiej - Kasia Nawrocka.
To uczniowie specjalizujący się w grafice, meblarstwie artystycznym, snycerstwie, lutnictwie artystycznym oraz tkaninach artystycznych. Choinkowe ozdoby wykonane zostały z papieru, drewna i kolorowych włóczek. Nawiązują do zakopiańskich tradycji.
To piękne, że w tak znakomity sposób podtrzymujecie tradycje swojej małej Ojczyzny. Dzięki Waszej wyobraźni wszyscy pracownicy i goście Pałacu, w tym goście zagraniczni, będą mogli podziwiać ozdoby, nawiązujące do polskiej sztuki ludowej
— mówiła Pierwsza Dama Marta Nawrocka.
„Niepowtarzalny i niezapomniany klimat”
Dyrektor szkoły Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem Marek Król-Józaga w rozmowie z reporterką Telewizji wPolsce24 Anną Pawelec wskazał, że szkoła i uczniowe otrzymali specjalne zaproszenie od Pierwszej Damy.
Zostaliśmy zaproszeni do udekorowania choinki. Jest to wyzwanie i wyróżnienie, ale ucieszyliśmy się z takiego wyzwania. Dzisiaj możemy oglądać efekty, jest różnorodność, ale to tworzy pełną całość. Mamy sześć specjalizacji w szkole, one są widoczne w tych ozdobach. Choinka żywa, tradycja żywa i to wszystko się udało i całość tworzy niepowtarzalny i niezapomniany klimat
— powiedział Marek Król-Józaga.
Zakopiańska szkoła została założona w 1876 roku przez Towarzystwo Tatrzańskie. Jej celem było wsparcie ubogiej ludności góralskiej oraz lokalnego przemysłu. Dzieje szkoły obrazują ogromny wysiłek w wychowaniu uzdolnionej plastycznie młodzieży, a o jej dorobku świadczą absolwenci, wybitni twórcy, pedagodzy, profesorowie i rektorzy wyższych uczelni plastycznych w Polsce i poza jej granicami. Patronat honorowy nad 150–leciem działalności szkoły, które przypada w 2026 roku objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.
