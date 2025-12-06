Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka wzięła w pakowaniu świątecznych paczek w akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, organizowanej przez Fundację Polskich Wartości. Finał odbył się w hali widowiskowo–sportowej w Chociwlu. Dary z Polski jeszcze przez Świętami Bożego Narodzenia dotrą do Polaków na Litwie.
Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do osób starszych, samotnych, chorych, ubogich, a także do polskich szkół i przedszkoli.
Dziękuję za to świadectwo pamięci o naszych rodakach na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. To właśnie dzięki tej pięknej akcji przed Świętami Bożego Narodzenia stąd – z Pomorza Zachodniego – płynie w świat przesłanie o tym, że Polacy pamiętają o swoich rodakach na Wschodzie. Tych, którzy nigdy nie opuścili Ojczyzny, którzy myślą i czują po polsku
— mówiła Pierwsza Dama Marta Nawrocka.
„Ta akcja to inicjatywa ludzi dla ludzi”
Nasi rodacy na Kresach nigdy nie opuścili Ojczyzny, lecz mieszkając na ziemi od pokoleń należącej do ich przodków, znaleźli się poza granicami Polski w wyniku powojennych zmian terytorialnych.
Ta akcja to inicjatywa ludzi dla ludzi, zrodzona z potrzeby serca i wzruszającego spotkania z Panią Aleksandrą, starszą Polką z miejscowości Turgiele na Litwie
— opowiada Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości.
Do spotkania doszło podczas pielgrzymki do Ostrej Bramy. Mimo skrajnie trudnych warunków, w jakich żyła, Pani Aleksandra pragnęła podzielić się z pielgrzymami z Polski tym, co miała. Kilka miesięcy później, podczas kolejnej wizyty na Litwie, przedstawiciele Fundacji przekonali się, że w podobnej sytuacji znajduje się wielu rodaków. Tak narodziła się idea akcji pomocowej „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, a Pani Aleksandra stała się jej twarzą.
Przez jedenaście lat działalności Fundacja Polskich Wartości przekazała ponad 22 460 paczek na Litwę, Białoruś i Łotwę.
KPRP/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/747595-nawrocka-polacy-pamietaja-o-swoich-rodakach-na-wschodzie
