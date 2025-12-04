R.I.P.

Zmarł Leszek Gierszewski. Był prezesem i założycielem firmy Drutex. Odszedł w wieku 75 lat

Leszek Gierszewski / autor: PAP/Marcin Obara
Leszek Gierszewski / autor: PAP/Marcin Obara

W wieku 75 lat zmarł prezes i założyciel firmy Drutex Leszek Gierszewski - poinformowała w firma na swojej stronie internetowej.

Drutex przekazał, że Leszek Gierszewski zmarł 4 grudnia. We wpisie podano, że Gierszewski pozostawił po sobie „nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w branży stolarki otworowej”.

Leszek Gierszewski w 1985 roku założył firmę o nazwie Wytwarzanie Wyrobów z Drutu, Łańcuchów i Sprężyn w Wiklinie, która produkowała m.in. siatki ogrodzeniowe, wyroby z drutu, gwoździe i dachówki. Sześć lat później firma została przeniesiona do Bytowa - rodzinnego miasta Gierszewskiego - a jej nazwa została zmieniona na Drutex. Tam w 1994 roku rozpoczęto produkcję okien z PVC. W następnych latach Drutex poszerzył swoją działalność o wytwarzanie rolet, okien i drzwi z aluminium oraz stolarkę drewnianą. W 2003 roku firma uzyskała formę prawną spółki akcyjnej. Drutex opracował również własne systemy okienno-drzwiowe z PVC o rozbudowanym komorowym systemie gwarantującym wysoką izolację cieplną.

Za swoją największą inwestycję Drutex uważa realizację Europejskiego Centrum Stolarki. Budowę rozpoczęto w 2013 roku i trwała ona 20 miesięcy; w tym powstała pierwsza hala. W 2015 roku Drutex przeszedł do drugiego etapu inwestycji, który obejmował wybudowanie drugiej hali. Łączna powierzchnia ECS wynosi ponad 55 500 mkw.

Zatrudnienie 4000 pracowników

Drutex zatrudnia około 4000 pracowników i działa w ramach sieci stworzonej z ponad 4000 partnerów handlowych.

Leszek Gierszewski został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Bytowa w 2020 roku.

To nie tylko przedsiębiorca i największy pracodawca w regionie, ale także filantrop, o którego działaniach, wiemy wiele, ale mimo wszystko nasza wiedza jest szczątkowa, ponieważ bardzo często jego aktywność w tym zakresie była i jest prowadzona anonimowo, po cichu, bez rozgłosu

— mówił ówczesny burmistrz Bytowa Ryszard Sylka.

Tomasz Karpowicz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych