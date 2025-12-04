Święta Barbara jest patronką górników. Co roku 4 grudnia obchodzona jest Barbórka. Ulicami śląskich miast maszerują orkiestry, organizowane Msze święte oraz huczne biesiady. Specjalnie na tę okazję górnicy ubierają mundury, a na głowie mają czako górnicze z pióropuszem. Tradycje Barbórkowe są wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Barbórka to święto, które od zawsze było początkiem i końcem roku dla górników
– powiedziała PAP dr Piecha-van Schagen z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Wniosek o wpis „Barbórki i tradycji górniczych” na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości prowadzoną przez UNESCO został już złożony i czeka na decyzję Komitetu.
Tradycje górnicze
Proces przygotowania wniosku trwa od 2019 roku i obejmuje nie tylko same obchody Barbórki, przypadające na 4 grudnia, ale także cały wachlarz tradycji górniczych. Wśród opisanych elementów znalazły się: mundur górniczy, socjolekt zawodowy, pozdrowienia stosowane w kopalniach, muzyka orkiestr dętych, folklor, a także zwyczaje towarzyszące akademiom górniczym i obchodom lokalnym.
To czas radości i wspólnego celebrowania przetrwania kolejnego roku w zdrowiu. Wpis na Listę Reprezentatywną prowadzoną przez UNESCO nie jest tylko prestiżowym wyróżnieniem, oznacza także zobowiązania dotyczące ochrony i pielęgnowania tradycji, a także dostosowania jej do współczesnych wyzwań
– powiedziała dr Piecha-van Schagen.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/747360-dzis-barborka-poczatek-i-koniec-roku-dla-gornikow
