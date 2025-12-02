Piotr Wierzbicki, wybitny publicysta, felietonista, założyciel „Gazety Polskiej” i jej wieloletni redaktor naczelny, zmarł 28 listopada. Jak ustalił portal wPolityce.pl, pogrzeb odbędzie się 16 grudnia 2025 roku o godz. 11.00 na Starych Powązkach w Warszawie.
Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, wybitny publicysta, eseista, pisarz, krytyk muzyczny zmarł 28 listopada w wieku 90 lat. Był zasłużonym działaczem opozycji demokratycznej w PRL. Internowany w stanie wojennym, publikował poza cenzurą. W 1993 roku założył „Gazetę Polską ” i do 2005 był jej redaktorem naczelnym.
Jubileuszowy list od prezydenta
5 listopada 2025 roku, z okazji 90. rocznicy Jego urodzin, Prezydent RP Karol Nawrocki skierował do Jubilata list okolicznościowy, w którym przypomniał, że „przez dziesięciolecia nie tylko z pasją opisywał polską kulturę i politykę, ale też realnie wpływał na ich kształt”.
Po roku 1989 położył Pan wybitne zasługi dla odrodzenia wolnego słowa, na rzecz faktycznego pluralizmu opinii i rynku medialnego w Polsce – jako redaktor i publicysta „Tygodnika Solidarność”, a następnie współzałożyciel i redaktor naczelny dziennika „Nowy Świat” i „Gazety Polskiej”. Na ich łamach argumentował Pan za dekomunizacją i lustracją oraz piętnował nieetyczne poczynania świeżej daty demokratów, bałamutność diagnoz i propagandowych klisz lewicy, polityczne i ekonomiczne patologie transformacji ustrojowej oraz próby fałszowania polskiej historii
— napisał prezydent Karol Nawrocki.
Ostatni wywiad
Miesiąc temu Piotr Wierzbicki udzielił ostatniego wywiadu. W rozmowie z portalem wPolityce.pl apelował o podejmowanie stanowczych działań na rzecz utrzymania suwerenności Polski
„Gdy mieliśmy wstępować do Unii, mogło nam grozić to i owo. Teraz są całe grupy polityków, które po prostu sobie życzą, żeby Polski nie było. Z mojego punktu widzenia, wszystko inne traci specjalną wartość. Musimy zabiegać o to, żeby Polska istniała. Taka, jakiej sobie życzymy, jako odrębne państwo z naszą tradycją”
— mówił w październiku w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Wspomnienia
Prezydenccy ministrowie, dziennikarze i politycy pożegnali wybitnego publicystę w mediach społecznościowych.
Smutek, bo był Piotr Wierzbicki - Wielki! (…) Był mądry ponad miarę - miał pamięć, poczucie estetyki, znajomość dźwięku i muzyki, psychologiczne zrozumienie ludzi, ich motywacji… A poza tym wszystkim dał nam naprawdę wiele - „dointekektuakizował” prawicę, widział jednocześnie zagrożenia rosyjskie i szaleństwo zachodniej lewicy, pierwszy demaskował zło michnikowszczyzny, no i stworzył prawicową gazetę - wpierw Nowy Świat a później Gazetę Polską, przez co zrobił z nas - obywateli drugiej kategorii w okrągłostołowej III RP - ludzi z wizją, „uczesanych” w idee, projekty i ambicje. A poza tym pisał książki. I choć mylił się czasem, to był i pozostał wyjątkowy, nie tylko pisząc o muzyce… Dziękuję Mistrzu!
— napisał szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Są ludzie jakby stworzeni do spełnienia ważnej roli w pewnych okresach, w pewnych krótkich momentach. Dla polskiej prawicy odegrał on tę role cztery razy. Wpierw publikując około 1978 roku „Traktat o gnidach” i wywołujac wokół jego przesłania spór z Adamem Michnikiem. Potem w 1985 r gdy napisał „Myśli staroświeckiego Polaka” - ważny manifest ideowy konserwatysty, dalej w 1989 roku gdy wsparł Jarosława Kaczyńskiego w walce o Tygodnik Solidarność i wreszcie w 1993 r. gdy stworzył „Gazetę Polską”. Potem nie rozumiałem jego wyborów. Ale nigdy nie przestałem go szanować. Wielu mu zawdzięczam w moim rozwoju myślenia o polskiej polityce. Niech odpoczywa w spokoju. Dziękuję, Panie, Piotrze za to wszystko!
— napisał Piotr Semka, publicysta „Do Rzeczy”.
Ostatnie pożegnanie
Pogrzeb śp. Piotra Wierzbickiego odbędzie się 16 grudnia 2025 roku o godz. 11:00 w kościele pw. Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.
