„Z przyjemnością objęłam honorowy patronat nad konkursem ‘Człowiek bez barier’. Konkurs, który pokazuje, że Polska może być państwem przyjaznym, empatycznym, krajem bez barier. Dziękuję państwu za piękne świadectwo tego, czym jest prawdziwe człowieczeństwo” - powiedział Pierwsza Dama Marta Nawrocka podczas przemowy na gali konkursu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
Australijska dziennikarka Stella Young, która przez znaczną część swojego życia nie poruszała się samodzielnie, powiedziała: „Moja niepełnosprawność istnieje nie dlatego, że używam wózka inwalidzkiego, ale dlatego, że świat jest niedostosowany”. Te słowa niosą ważne przesłanie dla nowoczesnych państw i społeczeństw. Wspierajmy wysiłki społeczników, przedstawicieli środowisk, osób niepełnosprawnych
— powiedziała Pierwsza Dama.
Widzę ważną rolę mediów społecznościowych oraz wszystkich mediów, by nagłaśniać i przekazywać inspirujące opowieści o sukcesach osób z niepełnosprawnością. Mam nadzieję, że do tej przestrzeni otwartości przyczyni się również moja fundacja - „Blisko ludzkich spraw”. Chciałabym otoczyć szczególną opieką rodziny, osób z niepełnosprawnością
— dodała.
Pierwsza Dama poinformowała, czym będzie się zajmować w swojej fundacji.
Dlatego jednym z projektów, który będziemy realizować jest „oddech dla bohaterek". To kompleksowe wsparcie dla mam, między innymi organizacja wyjazdów terapeutyczno-rozwojowych.
— powiedziała.
