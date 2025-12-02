27 listopada w wypadku zginął 11-letni Nikodem Marecki, aktor dziecięcy. Chłopiec wpadł pod samochód, wybiegając z autobusu szkolnego
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 listopada 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki
— przekazali rodzice w mediach społecznościowych.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu w województwie małopolskim zamieściła czarną wstążkę na swoim profilu na znak żałoby.
Pogrzeb chłopca odbędzie się 3 grudnia 2025 roku w kościele parafialnym w Niedźwiedziu.
Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci 11-letniego aktora dziecięcego Nikodema Mareckiego. Nikodem, mimo młodego wieku, miał już w swoim dorobku role w kilku filmach i serialach, zagrał m.in. w filmach „Zołza”, „Biała odwaga” oraz serialach „Erynie” i „Szpital św. Anny”.
— przekazał „Film Polski”.
as/X/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/747243-nie-zyje-11-letni-aktor-nikodem-marecki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.