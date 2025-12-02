R.I.P.

Nie żyje 11-letni aktor Nikodem Marecki. Wychodząc z autobusu szkolnego wpadł pod samochód! "Najukochańszy syn, brat, wnuczek"

Nie żyje Nikodem Marecki. / autor: Fratria

27 listopada w wypadku zginął 11-letni Nikodem Marecki, aktor dziecięcy. Chłopiec wpadł pod samochód, wybiegając z autobusu szkolnego

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 listopada 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki

— przekazali rodzice w mediach społecznościowych.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu w województwie małopolskim zamieściła czarną wstążkę na swoim profilu na znak żałoby.

Pogrzeb chłopca odbędzie się 3 grudnia 2025 roku w kościele parafialnym w Niedźwiedziu.

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci 11-letniego aktora dziecięcego Nikodema Mareckiego. Nikodem, mimo młodego wieku, miał już w swoim dorobku role w kilku filmach i serialach, zagrał m.in. w filmach „Zołza”, „Biała odwaga” oraz serialach „Erynie” i „Szpital św. Anny”.

— przekazał „Film Polski”.

