„Nawyk zabezpieczenia rodziny wyniosłam z okresu PRL. Moja mama zawsze coś miała na czarną godzinę. Okres ostatnich kilku lat spowodował, że bardzo intensywnie zaangażowałam się w zdobywanie wiedzy. Ważne są też książki, żeby je mieć i zapasy. Zapasy mam na dłużej niż trzy dni. Mieszkam w domu, więc wydzieliłam osobne pomieszczenie na spiżarnię. Mam tam chyba wszystko, co potrzebne w kryzysowej sytuacji” - powiedziała była minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24.
Najpierw pandemia COVID-19 i przerwane łańcuchy dostaw. Później wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Teraz nasilające się akty dywersji. Ostatnie lata dobitnie pokazały, że należy zastanowić się nad zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.
Myślę, że w tych czasach musimy podejść do tego bardzo, bardzo poważnie. Okresem, kiedy zaczęliśmy się bardziej interesować, żeby mieć zapasy, czy też więcej umiejętności, wiedzy, był to okres, kiedy kiedy wybuchła pandemia
— wyjaśniła Kalata, była polityk Samoobrony.
Kalata: Najważniejsze pierwsze trzy dni
Również wojna na Ukrainie, która trwa przez lata. Przestaliśmy się śmiać, trzeba zdawać sobie sprawę, że w najważniejsze pierwsze trzy dni ekstremalnej sytuacji, należy zabezpieczyć w domu wodę, żywność, leki. Jest również kwestia dostępu do energii, jeśli brakuje prądu, to również nie możemy naładować telefonu, może nie być Internetu. Zdarzały się już przecież blackouty i wyłączenia Internetu. Dobrze mieć również radio analogowe, żeby mieć jakiekolwiek informacje. Zdecydowanie warto posiadać baterie, świeczki, czy małą kuchenkę
— dodała.
Była minister wytłumaczyła, że w domu nauczyła się, iż należy się zabezpieczyć na różne okazje.
Nawyk zabezpieczenia rodziny wyniosłam z okresu PRL. Moja mama zawsze coś miała na czarną godzinę. Okres ostatnich kilku lat spowodował, że bardzo intensywnie zaangażowałam się w zdobywanie wiedzy. Ważne są też książki, żeby je mieć i zapasy. Zapasy mam na dłużej niż trzy dni. Mieszkam w domu, więc wydzieliłam osobne pomieszczenie na spiżarnię. Mam tam chyba wszystko, co potrzebne w kryzysowej sytuacji
— spuentowała.
Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/747211-byla-minister-jest-preppersem-kalata-radzi-ws-przygotowan
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.