Jeśli dopiero stawiasz pierwsze kroki w nauce języka angielskiego i jesteś na poziomie zerowym lub A1, być może szukasz godnych uwagi sposobów na poszerzenie swojej wiedzy i praktyki. Dziś coraz większą popularnością w nauce języków obcych cieszą się strony internetowe i aplikacje. W tym tekście znajdziesz najbardziej konkretne, sprawdzone platformy edukacyjne, które pomogą Ci rozpocząć naukę na dobre. Krok po kroku i w bardziej usystematyzowany sposób. Poznasz również prosty plan działania, który ułatwi szybsze robienie postępów.
Jak wybieraliśmy najlepsze strony do nauki angielskiego dla początkujących?
Wybór najlepszych stron do nauki angielskiego dla początkujących nie był przypadkowo. W tym celu przeprowadziliśmy szczegółowe analizy setek serwisów, które dostępne są na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. Sprawdziliśmy je pod kątem jasnego tłumaczenia podstaw, stopniowania poziomów trudności oraz tego, czy początkujący uczniowie mogą samodzielnie zdobywać wiedzę bez poczucia natłoku informacyjnego. Wzięliśmy również pod uwagę to, czy dany serwis działa dobrze na telefonie i czy oferuje krótkie, konkretne ćwiczenia – idealne dla osób uczących się po pracy lub w przerwie.
Różne typy stron: kursy, słownictwo, słuchanie i mówienie
Skuteczna nauka języka obcego wymaga harmonii trzech elementów: kursu językowego od podstaw pod okiem profesjonalisty, stron do ekspresowego poszerzania słownictwa, a także narzędzi rozwijających słuchanie i mówienie. Z tego prostego względu postanowiliśmy w naszym rankingu wyróżnić różne typy serwisów, które zaspokoją poszczególne potrzeby związane z edukacją językową.
Najlepsze strony do nauki angielskiego dla początkujących – ranking
Bez zbędnego przedłużania – sprawdź 5 najlepszych platform, które przydadzą Ci się w nauce języka angielskiego na poziomie początkującym!
1. BUKI – indywidualne lekcje angielskiego online
BUKI.org.pl to platforma edukacyjna, na której znajdziesz ogłoszenia profesjonalnych lektorów prowadzących zajęcia od absolutnych podstaw. Jako początkujący dostajesz pełne wsparcie, od poprawnej wymowy, przez jasne wyjaśnienia gramatyki, aż po tempo dopasowane do Ciebie. Wiele osób zaczyna tu od krótkich, 30-minutowych lekcji, co pomaga przełamać barierę mówienia już podczas pierwszego spotkania z korepetytorem. Zajęcia dostępne są nie tylko internetowo, ale również stacjonarnie, a prowadzą je wyłącznie wykwalifikowani nauczyciele języka.
Dla kogo? Dla osób, które łakną systematyczności i organizacji pracy pod okiem profesjonalisty, zarówno w trybie online, jak też stacjonarnie.
2. BBC Learning English
BBC Learning English jest jedną z najchętniej wybieranych stron z darmowymi materiałami do nauki języka angielskiego. Zainteresowani uczniowie znajdą tutaj krótkie filmiki, proste ćwiczenia, materiały do słuchania oraz sekcję dla początkujących. Wszystkie elementy tego serwisu zostały przygotowane przez native speakerów w bardzo przystępnej formie. Będąc na poziomie A1 warto zacząć od najprostszych filmików dla amatorów, a potem stopniowo sięgać po coraz trudniejsze materiały.
Dla kogo? Dla osób preferujących naukę poprzez oglądanie filmików oraz materiały podzielone na krótkie i konkretne lekcje.
3. British Council – LearnEnglish
Na stronie British Council możesz znaleźć sekcję LearnEnglish, która oferuje wysokiej klasy uporządkowane kursy dla uczniów na poziomie A1. Możesz tutaj sięgnąć po interaktywne quizy, proste teksty oraz nagrania z udziałem native speakerów. Materiały są przygotowane w bardzo logicznej kolejności, co wspiera naukę krok po kroku, bez skakania między tematami. Dostępne są również krótkie lekcje gramatyki języka angielskiego z przykładami do powtarzania.
Dla kogo? Dla uczniów, którym zależy na uzyskaniu dostępu do dodatkowych materiałów, które są uporządkowane zgodnie z poziomem zaawansowania.
4. Educo School of Languages
Educo School of Languages to platforma oferująca prowadzone przez lektorów kursy online, które pozwalają poszerzyć swoje umiejętności językowe. Znajdziesz tu między innymi programy idealne dla zupełnie początkujących. Na platformie dostępne są materiały dodatkowe, zadania domowe i możliwość kontaktu z nauczycielem. Dzięki temu nauka ma stałe tempo, a Ty masz pewność, że ćwiczysz właściwe rzeczy.
Dla kogo? Dla uczących się angielskiego, którzy potrzebują regularności i motywacji z zewnątrz, ale wciąż chcą uczyć się w zaciszu własnego domu.
5. Engly – kursy
Engly oferuje kursy językowe z angielskiego zaprojektowane specjalnie z myślą o nauce praktycznego języka. Dla początkujących uczniów przygotowano krótkie lekcje w formie dialogów i ćwiczeń powtórkowych. Jedną z zalet tego portalu jest bardzo wygodna w obsłudze strona internetowa, będąca idealnym rozwiązaniem dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z nauką online.
Dla kogo? Dla zainteresowanych nauką angielskiego, którzy lubią czytelny interfejs i krótkie lekcje bez przeładowania treścią.
Podsumowanie: jakie strony do nauki angielskiego dla początkujących wybrać na start?
Osoby zaczynające naukę od zera mogą połączyć kilka opcji w jedno doświadczenie edukacyjne. Warto zapisać się na korepetycje z BUKI, sięgnąć po filmy przygotowane przez BBC Learning English oraz dodatkowe materiały edukacyjne British Council. Takie kombinacyjne podejście pozwala na większą imersję oraz częstszy kontakt z językiem. W rezultacie wystarczy nawet godzina dziennie, aby szybko zrobić podstępy w nauce.
