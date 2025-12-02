Zakopane musi usuwać nadmiar śniegu! Potrwa to jeszcze kilka dni. Dokąd trafi zgarnięty z ulic biały puch?

Śnieg w Zakopanem / autor: Fratria
Śnieg w Zakopanem / autor: Fratria

Z dróg publicznych w Zakopanem do końca listopada wywieziono około 850 metrów sześciennych śniegu, który został usunięty w 124 kursach ciężarówek - dowiedziała się PAP w Urzędzie Miasta Zakopane. Usuwanie białych pryzm potrwa jeszcze kilka dni.

Zalegający na poboczach Zakopanego śnieg to efekt śnieżyc, które nawiedziły Podhale pod koniec listopada. W samym Zakopanem spadło wtedy ok. 40 cm śniegu.

Śnieg na trasy narciarskie?

Dodatkowy śnieg przydałby się na trasach narciarskich albo biegowych, gdzie trwa sztuczne naśnieżanie, ale zgarnięty z ulic nie może być wykorzystany na cele sportowe, bo jest już zanieczyszczony, solą i piaskiem, którymi sypały pługopiaskarki.

Śnieg z ulic może być wywożony wyłącznie na wyznaczone place, tak aby roztapiająca się masa mogła naturalnie spłynąć i trafić do oczyszczalni ścieków.

Choć w mieście od kilku dni nie pada już śnieg, a temperatury oscylują wokół zera, to intensywne opady spowodowały nagromadzenie dużych mas śniegu zgarniętego na pobocza. Powstałe pryzmy utrudniały poruszanie się pieszym i ograniczały widoczność oraz dostępność miejsc parkingowych.

