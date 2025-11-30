TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Unijne ankiety ws. gender i LGBT+ w polskich szkołach! Elżbieta Lachman: Rodzice są tym oburzeni

Nie będę ukrywać, że mam głosy od wielu rodziców, którzy są oburzeni tym faktem. Niestety takie ankiety trafiają do szkół” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 redaktor naczelna portalu Polskie Forum Rodziców Elżbieta Lachman.

Za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do szkół podsyłane są unijne ankiety dotyczące tematów gender i LGBT+. Ten temat omówiła na antenie Telewizji wPolsce24 redaktor naczelna portalu Polskie Forum Rodziców Elżbieta Lachman.

Pierwsza kontrowersja jest taka, że ankiety, w których mowa jest o trzech płciach albo jeszcze większej ilości oraz o przynależności do grup LGBT, trafiają z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Nie będę ukrywać, że mam głosy od wielu rodziców, którzy są oburzeni tym faktem. Niestety takie ankiety trafiają do szkół…

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

