„Nie będę ukrywać, że mam głosy od wielu rodziców, którzy są oburzeni tym faktem. Niestety takie ankiety trafiają do szkół” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 redaktor naczelna portalu Polskie Forum Rodziców Elżbieta Lachman.
Za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do szkół podsyłane są unijne ankiety dotyczące tematów gender i LGBT+. Ten temat omówiła na antenie Telewizji wPolsce24 redaktor naczelna portalu Polskie Forum Rodziców Elżbieta Lachman.
Pierwsza kontrowersja jest taka, że ankiety, w których mowa jest o trzech płciach albo jeszcze większej ilości oraz o przynależności do grup LGBT, trafiają z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Nie będę ukrywać, że mam głosy od wielu rodziców, którzy są oburzeni tym faktem. Niestety takie ankiety trafiają do szkół…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/747079-lachman-rodzice-sa-oburzeni-unijnymi-ankietami-ws-lgbt