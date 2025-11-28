„Kiedy się tu modlę, to wszystko zaczyna się po prostu układać” - mówił dziennikarz Filip Chajzer, publikując nagranie, na którym widać jak spaceruje… na terenie klasztoru na Jasnej Górze.
Znany dziennikarz Filip Chajzer zamieścił w swoich mediach społecznościowych nagranie z Jasnej Góry. Dodał od siebie kilka słów z przekazem.
Częstochowa, Jasna Góra. Pamiętam, że kiedy trafiłem tu pierwszy raz, a to nie było naprawdę dawno temu, aż miałem cztery dychy. Cztery dychy miałem, jak pierwszy raz to trafiłem. Pytałem siostry zakonnej, a gdzie tu się idzie, gdzie jest ten obraz. Ona zrobiła wielkie oczy, myślała, że sobie żartuję, a ja nie żartowałem
— wskazał.
Nigdy nie jest za późno, żeby odkryć miejsca, które sprawiają, że jesteśmy lepsi. Chociaż nie wiem, czy to dokładnie tak działa
— dodał.
Wiem natomiast, że od kiedy się tu modlę, to wszystko zaczyna się po prostu układać. Gorąco polecam, jeśli jeszcze nie byłeś, albo byłeś dawno temu, albo byłaś na wycieczce szkolnej, bo to tak pewnie zazwyczaj się odbywało, niewiele rozumiejąc tego wtedy
— mówił.
Dzisiaj pragnę powiedzieć tylko: dziękuję, żyję i to nawet chyba nie najgorzej
— zakończył.
