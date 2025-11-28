„W Medjugorje zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę jestem nikim, że potrzebuję miłości, potrzebuję kogoś, kto mi da rękę, kto mi pomoże wstać, jak upadnę, kto mi wskaże drogę, a może przez tę drogę też ze mną pójdzie” – powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Anna Golędzinowska, modelka, autorka książki „Twarzą w twarz z diabłem”.
Urodziła się w Warszawie, ale jako dziecko wyjechała za marzeniami do Włoch, gdzie trafiła w ręce handlarzy ludźmi i została zmuszona do pracy w klubie nocnym. Anna Golędzinowska na antenie Telewizji wPolsce24 przybliżyła swoją historię i książkę „Twarzą w twarz z diabłem”.
Moja historia jest historią wielu ludzi, także wiele dzieci żyło tak jak ja w tamtych latach w Polsce. Czy naznaczyło to moją historię? Na pewno w jakiś sposób tak, ale muszę powiedzieć, że jeżeli by nie było tej drogi, ja bym dzisiaj nie była tutaj i nie mówiła o tym, że można też z największych cierpień w jakiś sposób wyjść…
