TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Anna Golędzinowska: W Medjugorje zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę jestem nikim, że potrzebuję miłości

Anna Golędzinowska / autor: Telewizja wPolsce24
Anna Golędzinowska / autor: Telewizja wPolsce24

„W Medjugorje zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę jestem nikim, że potrzebuję miłości, potrzebuję kogoś, kto mi da rękę, kto mi pomoże wstać, jak upadnę, kto mi wskaże drogę, a może przez tę drogę też ze mną pójdzie” – powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Anna Golędzinowska, modelka, autorka książki „Twarzą w twarz z diabłem”.

Urodziła się w Warszawie, ale jako dziecko wyjechała za marzeniami do Włoch, gdzie trafiła w ręce handlarzy ludźmi i została zmuszona do pracy w klubie nocnym. Anna Golędzinowska na antenie Telewizji wPolsce24 przybliżyła swoją historię i książkę „Twarzą w twarz z diabłem”.

Moja historia jest historią wielu ludzi, także wiele dzieci żyło tak jak ja w tamtych latach w Polsce. Czy naznaczyło to moją historię? Na pewno w jakiś sposób tak, ale muszę powiedzieć, że jeżeli by nie było tej drogi, ja bym dzisiaj nie była tutaj i nie mówiła o tym, że można też z największych cierpień w jakiś sposób wyjść…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych