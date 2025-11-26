Pierwsza Dama daje przykład! Kreacja Marty Nawrockiej robi furorę na aukcji dla Fundacji Wstawaj Alicja. "Symbol siły, dobroci i empatii"

Marta Nawrocka, zanim weszła w rolę Pierwszej Damy, została ostro skrytykowana za publiczne pokazanie się w tej samej sukience dwa razy. Teraz ta sama kreacja… robi furorę w licytacji dla Fundacji Wstawaj Alicja!

Z inicjatywy Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej na aukcję trafia wyjątkowa sukienka Marty Nawrockiej.

Rodziców Alicji poznałam w kampanii prezydenckiej. Mimo, że ich córki nie udało się uratować, to Agnieszka i Wojciech każdego dnia niosą pomoc innym

— przekazała Marta Nawrocka we wpisie na Facebooku, w którym poinformowała o licytacji.

Symbol siły, dobroci i empatii”

To właśnie w tej kreacji Pierwsza Dama wystąpiła podczas dwóch oficjalnych uroczystości, za co spotkała ją fala hejtu.

Sukienka, która stała się przedmiotem publicznej krytyki, dziś jest symbolem siły, dobroci i empatii

— czytamy na stronie aukcji.

Biała sukienka marki Swing Fashion jest w 100 proc. wykonana z poliestru i ma rozmiar 36. Kreacja ma długi rękaw, złote guziki i sięga przed kolano. Cena wywoławcza wynosiła 300 zł, a obecnie jest to już 4200 zł. Licytacja potrwa do 10 grudnia.

Dochód z tej licytacji zostanie przeznaczony na wsparcie i rehabilitację Podopiecznych Fundacji Wstawaj Alicja. Są to osoby z niepełnosprawnościami neurologicznymi, dla których rehabilitacja to często jedyna szansa na powrót do sprawności lub spowolnienie postępów choroby.

Fundacja Wstawaj Alicja powstała dla 17-letniej Alicji Mazurek, która po wypadku samochodowym przez dwa lata walczyła o życie. Po ludzku walkę przegrała, ale swoim marzeniem o pomaganiu zostawiła niepisany testament w postaci fundacji, która dziś pomaga 140 Podopiecznym.

