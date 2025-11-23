To czeka mieszkańców Gdańska! Urzędnicy uspokajają: "Prosimy o zachowanie spokoju, to tylko próba"

W Gdańsku w dniach 24-28 listopada, prowadzone będą testy nowych syren alarmowych – podał urząd miasta. Próby związane są z montażem urządzeń na budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i na jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Zgodnie z zapowiedzią syreny będą uruchamiane kilka razy dziennie, najpóźniej do godz. 17.00. Każdej próbie towarzyszyć będzie komunikat głosowy informujący o jej technicznym charakterze: „Uwaga! Próba syreny”.

Działania mają na celu weryfikację prawidłowości funkcjonowania systemu i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze.

Prosimy o zachowanie spokoju, to tylko próba. Testy nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają podejmowania żadnych działań przez mieszkańców

— przekazała Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Ogólnopolska modernizacja

Testy są częścią ogólnopolskiej modernizacji prowadzonej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W ramach projektu rozbudowy Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SOiA), finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz programu MSWiA „Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo”, w całym kraju wymieniane są analogowe syreny alarmowe na nowoczesne, cyfrowe urządzenia. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów zarządzania sygnalizacją i ostrzeganiem na różnych poziomach administracyjnych.

