Cukrzyca, nadciśnienie i otyłość to dziś jedne z największych zagrożeń zdrowotnych dla osób pracujących. Rozwijają się powoli, często bezobjawowo, a pierwsze sygnały wielu pracowników mylnie bierze za zwykłe przemęczenie. Tymczasem to właśnie codzienność - szybkie tempo pracy, stres, siedzenie przez wiele godzin i nieregularne posiłki - sprzyja ich rozwojowi.
W SALTUS Ubezpieczenia mówimy wprost: Dbamy o ludzi.
A troska o zdrowie zaczyna się od świadomości i prostych nawyków, które możesz wprowadzić od zaraz.
Cukrzyca – choroba, która zaczyna się niewinnie
Podwyższony poziom cukru może latami nie dawać wyraźnych objawów. Wielu pracowników tłumaczy senność lub brak koncentracji przepracowaniem, a nie rosnącym problemem zdrowotnym.
Na co uważać?
• nagłe spadki energii,
• senność po posiłkach,
• ciągłe pragnienie,
• trudności z koncentracją.
Co pomaga?
Regularne badania poziomu glukozy, ograniczenie słodzonych napojów, odrobina ruchu — nawet 30 minutowy spacer ma znaczenie.
Nadciśnienie – „cichy zabójca”
Nadciśnienie to choroba, która może rozwijać się bez żadnych objawów. Stres, pośpiech i mała ilość snu sprawiają, że ryzyko rośnie szczególnie u osób w średnim wieku.
Warto zwrócić uwagę na:
• bóle głowy,
• kołatanie serca,
• szum w uszach,
• zmęczenie mimo odpoczynku.
Kontrola ciśnienia, redukcja soli w posiłkach i choćby chwilowe przerwy na „złapanie oddechu” realnie poprawiają stan zdrowia.
Otyłość – choroba, która dotyka coraz więcej z nas
Nie chodzi tylko o wagę czy wygląd. Nadmiar tkanki tłuszczowej osłabia serce, obciąża kręgosłup, nasila problemy hormonalne i zmniejsza wydolność organizmu. Praca siedząca, brak regularnych posiłków — to codzienność sprzyjająca tyciu.
Sygnały ostrzegawcze:
• szybkie męczenie się,
• bóle stawów,
• gorsza koncentracja,
• trudność z aktywnością fizyczną.
Tu naprawdę liczą się małe kroki — regularność jedzenia, zdrowe wybory, ruch dopasowany do możliwości.
Jak realnie zadbać o siebie, mimo tempa życia?
Nie zawsze masz wpływ na grafik w pracy, terminy czy stres. Ale masz wpływ na to, jak troszczysz się o swoje zdrowie każdego dnia.
✔ Rób regularne badania kontrolne
Glukoza, ciśnienie, cholesterol, morfologia — to podstawy, które chronią przed poważnymi chorobami.
✔ Ruszaj się, nawet krótko
Kilka krótkich spacerów dziennie znaczy więcej niż jedna długa siłownia raz w tygodniu.
✔ Jedz regularnie
Nawet przy pracy zmianowej możesz trzymać rytm posiłków — to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę zdrowia.
✔ Reaguj na sygnały organizmu
Ignorowanie problemów zdrowotnych nigdy się nie opłaca.
Dbamy o ludzi, dlatego stworzyliśmy ubezpieczenia SALTUS Na Zdrowie i Kurację
Zdrowie nasze i naszych najbliższych to fundament stabilnego życia — zarówno rodzinnego, jak i zawodowego. Dlatego w SALTUS Ubezpieczenia przygotowaliśmy rozwiązania, które pomagają zadbać o siebie na co dzień.
SALTUS Na Zdrowie to indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, który obejmuje m.in.:
• badania profilaktyczne,
• konsultacje specjalistyczne,
• szybkie ścieżki diagnostyczne,
• wsparcie w najczęstszych problemach zdrowotnych.
Idealne zabezpieczenie dla osób, które chcą regularnie monitorować swój stan zdrowia i reagować na pierwsze sygnały.
SALTUS Kuracja to rozszerzone wsparcie zdrowotne, które pomaga nie tylko diagnozować, ale również leczyć poważniejsze schorzenia. Zapewnia dostęp do specjalistów, badań i terapii — także w przypadku chorób nowotworowych.
Oba produkty powstały w jednym celu: by realnie pomóc w dbaniu o własne zdrowie, zanim pojawią się poważniejsze problemy.
Gdzie skorzystasz z naszych ubezpieczeń?
Ubezpieczenia SALTUS Na Zdrowie oraz SALTUS Kuracja są dostępne w placówkach Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na terenie całej Polski. Dzięki temu każdy może w prosty i wygodny sposób skorzystać z naszej oferty, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Osoby objęte ochroną mają możliwość korzystania z wizyt lekarskich, badań diagnostycznych i szerokiej opieki medycznej w ponad 5000 placówkach medycznych w całym kraju. Tak szeroka sieć gwarantuje szybki dostęp do pomocy i komfort leczenia bez zbędnego oczekiwania.
Więcej informacji o naszych produktach zdrowotnych znajduje się na stronie: https://saltus.pl/zdrowotne/.
