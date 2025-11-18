Zaledwie jedna trzecia Polaków deklaruje sympatię do Niemców, a odsetek niechęci do nich jest najwyższy od lat – podał niemiecki dziennik „Tagesspiegel”, powołując się na wyniki najnowszego sondażu Barometr Polska-Niemcy.
Tylko jedna trzecia ankietowanych Polaków deklaruje sympatię do Niemców, a jedna czwarta odczuwa do nich niechęć – najwięcej od lat – pisze niemiecka gazeta. „Uderzająco niski” jest też stopień akceptacji ze strony Polaków wobec Niemców w roli przełożonego, szwagra lub szwagierki, sąsiada, współpracownika czy przyjaciela.
Z sondażu wynika, że w Niemczech widoczna jest tendencja odwrotna – 42 proc. Niemców akceptuje polskich sąsiadów.
Barometr Polska - Niemcy
Barometr Polska-Niemcy to projekt, który regularnie gromadzi i prezentuje opinie Polaków i Niemców na temat stosunków polsko-niemieckich i ich aktualnych wyzwań. Badania prowadzone są od 2000 roku przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2020 r. partnerem projektu jest Niemiecki Instytut Spraw Polskich DPI w Darmstadt.
Prowadzone od 25 lat badania pokazują, że obraz sąsiada nie jest dany raz na zawsze
— powiedziała wicedyrektorka DPI Agnieszka Łada-Konefał. Jej zdaniem obraz zmienia się wraz z politycznymi i społecznymi trendami.
Reparacje
Autorzy sondażu zwracają uwagę na zasadnicze różnice w podejściu Polaków i Niemców do historii. 58 proc. Polaków uważa, że Niemcy powinni zrobić więcej w celu zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione w II wojnie światowej. W Niemczech tego zdania jest co czwarty ankietowany. Za wypłaceniem Polsce reparacji opowiada się 25 proc. Polaków, ale tylko 2 proc. Niemców.
Dyskusja o reparacjach ma duży wpływ na nastroje w Polsce
— powiedziała Łada-Konefał.
Większość Niemców jest przekonana, że ten temat jest zamknięty. Ta kwestia jest jedną z najtrudniejszych linii dzielących nasze społeczeństwa
— oceniła wicedyrektorka DPI.
Niemiecka polityka europejska
Od lat pogarsza się polska ocena niemieckiej polityki europejskiej. 32 proc. Polaków uważa, że Niemcy raczej przyczyniają się do zaostrzenia sporów i napięć w Europie. Niewiele większy odsetek – 35 proc. – jest zdania, że niemiecka polityka wspiera współpracę w Europie. W 2005 r. pozytywnie oceniało niemiecką politykę europejską 63 proc. Polaków.
Akceptacja pomocy dla Ukrainy spada w obu krajach systematycznie od 2022 r. W Polsce, gdzie spadek jest większy, przyjęcie ukraińskich uchodźców popiera tylko 45 proc. pytanych. Za sankcjami przeciwko Rosji opowiada się 72 proc. Polaków i 62 proc. Niemców.
„Tagesspiegel” zaznaczył, że odpowiedzi ankietowanych zależą od preferencji politycznych. Wyborcy partii centrowych i liberalnych częściej deklarowali proeuropejską i przyjazną wobec Niemiec postawę niż zwolennicy partii prawicowych i skrajnie prawicowych.
