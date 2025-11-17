Z inicjatywy Pierwszej Damy Marty Nawrockiej, odbyły się dziś w Wiśle warsztaty dla dzieci, mające na celu uświadamianie najmłodszych, jak hejt potrafi ranić i jak ważne jest okazywanie sobie życzliwości oraz reagowanie, gdy ktoś potrzebuje wsparcia. „Właśnie w kampanii wyborczej nasza rodzina szczególnie doświadczyła czym jest hejt. Ja i mój mąż byliśmy na to przygotowani, ale nigdy nie pozwolimy na to, by w taki sposób atakowano dzieci, tak jak naszą córkę Kasię. Nie możemy tolerować hejtu, nie ma na to mojej zgody. Ani jako kobiety, ani jako matki” - mówiła Nawrocka. Pierwsza dama poinformowała również o przekazaniu na licytację sukienki, a dochód z jej sprzedaży ma zostać przekazany na wsparcie Fundacji „Wstawa Alicja”.
Fundacja „Blisko ludzkich spraw”
Pierwsza dama w wystąpieniu mówiła o fundacji „Blisko ludzkich spraw”„, którą niedługo powoła do życia. Nawrocka, o czym mówiła również o wywiadzie dla telewizji wPolsce24, wskazała na cztery sfery, którymi chciałaby, aby zajmowała się fundacja. Przyznała ponadto, że przed nią „najważniejszy czas odkąd mój mąż został prezydentem”.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Pierwsza Dama o najbliższych planach: Otwieram fundację i chcę skupić się na 4 celach. „Widzę, że system nie działa”
Przede mną najważniejszy czas odkąd mój mąż został prezydentem. Niebawem rozpocznie działalność fundacja dzięki, której, liczę na to mocno, narodzi się dużo dobra. Jej powstanie postrzegam jako moją misję i zadanie, by łączyć, szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury, by działać wspólnie. (…) Chciałabym, abyśmy pięknie się różnili i wierzę, że we wspólnym działaniu ponad podziałami jest to możliwe
— mówiła.
Nawrocka wspomniała również jedną z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i słowa polskiego papieża, które chciałaby, aby zostały mottem fundacji „Blisko ludzkich spraw”.
W tym miejscu chciałabym się podzielić swoim osobistym doświadczeniem z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, na pomorze. Miałam wtedy 13 lat i słów papieża słuchałam z balkonu swojej babci na Żabiance. Papież nawiązując do słów „Nie ma wolności bez solidarności” mówił wtedy tak: „Nie ma solidarności bez miłości, więcej, nie ma szczęścia. Nie ma przyszłości narodu i człowieka bez miłości. Tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina. Jest wrażliwa na niedole innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. (…)”
— cytowała Nawrocka.
Ze wzruszeniem wspominam te słowa. Są one wciąż bardzo aktualne i chciałabym, aby były one jedną z myśli przewodnich mojej fundacji. Fundacja „Blisko ludzkich spraw” zajmie się czterema obszarami. Walka z hejtem, walka z zagrożeniami w sieci, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans
— wymieniła.
„Nie możemy tolerować hejtu”
Pierwsza dama przypomniała, że jej rodzina spotkała się z wielkim hejtem w czasie kampanii prezydenckiej.
Każda z tych sfer jest mi bardzo bliska. Każdego z tych tematów dotknęłam w kampanii wyborczej mojego męża. I choć dostaliśmy mnóstwo wsparcia, to właśnie w kampanii nasza rodzina szczególnie doświadczyła czym jest hejt. Ja i mój mąż byliśmy na to przygotowani, ale nigdy nie pozwolimy na to, by w taki sposób atakowano dzieci, tak jak naszą córkę Kasię. Nie możemy tolerować hejtu, nie ma na to mojej zgody. Ani jako kobiety, ani jako matki
— podkreśliła.
Nawrocka podczas swojego przemówienia poinformowała o wsparciu Fundacji „Wstawa Alicja”.
Chcę być dla Was i z Wami. Blisko ludzkich spraw. Tych, które bolą, poruszają i tych, o których chcielibyście mi opowiedzieć. Niech symbolem fundacji będzie ta sukienka. Może pamiętacie, jaką fale hejtu w sieci wywołało to, że nałożyłam ją drugi raz. Tak jak każda z nas. Chciałabym, aby z tej sytuacji płynęło już samo dobro. Dlatego dziś przekażę ją na licytację, z której dochód będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji „Wstawaj Alicja”
— poinformowała.
To historia szczególnie mi bliska. Rodziców Alicji poznałam w kampanii i poruszyło mnie to z jaką siłą i determinacją walczyli o powrót do zdrowia swojej córki w śpiączce. I choć Alicji nie udało się uratować to jej bliscy do dziś niosą pomoc innym. Jak powiedział Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”
— zakończyła.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/745970-pierwsza-dama-bedzie-walczyc-z-hejtem-warsztaty-w-wisle
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.