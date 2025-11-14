WIDEO

Jak Święto Niepodległości spędza Gretkowska? Maszeruje na groby żołnierzy... rosyjskich i niemieckich. "Nie było wtedy Polaków"

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie / autor: Fratria/X

Pisarka i znana aktywistka feministyczno-lewicowa Manuela Gretkowska rozmawiała z Tomaszem Lisem w jego internetowym podcaście na temat Święta Niepodległości i podkreśliła, że wraz ze swoją wioską składa corocznie kwiaty na grobach żołnierzy rosyjskich i niemieckich czasu I wojny światowej. „Nie było wtedy Polaków - oczywiście, że walczyli, ale nie byli jako Polacy. Tam, na tych bezimiennych kilkudziesięciu grobach składa się kwiaty i to jest ten sens, bo niepodległość uzyskaliśmy prawie przypadkiem, dzięki I wojnie światowej” - mówiła.

Manuela Gretkowska opowiadała u Tomasza Lisa o tym, jak spędza Święto Niepodległości. Oczywiście nie mogło się obyć bez kontrowersyjnych akcentów, które najwidoczniej obu stronom tej rozmowy przyniosły wiele niezdrowej satysfakcji. Wpleciono więc wątki klimatyczne i historyczne tak, jak liberalno-lewicowa strona sportu w Polsce to rozumie.

Piękny marsz w mojej wiosce o 11. rano, bardzo piękny marsz, on jest co roku. Kameralny, ale sensowny, bo idziemy na cmentarz koło rzeczki, która wyschła z powodów klimatycznych. Idziemy koło byłej rzeczki, która jest takim symbolem tego, co się dzieje, na cmentarz bezimienny z I wojny światowej żołnierzy rosyjskich i niemieckich - nie było wtedy Polaków - oczywiście, że walczyli, ale nie byli jako Polacy

— mówiła.

Przypadkowa niepodległość?!

Gretkowska oceniła buńczucznie, że niepodległość Polska odzyskała „prawie przypadkiem”, bagatelizując najwyraźniej wysiłek wielu pokoleń Polaków, a zwłaszcza tego ostatniego, które dokonało niewyobrażalnego wysiłku, aby odzyskać własne państwo.

Tam, na tych bezimiennych kilkudziesięciu grobach składa się kwiaty i to jest ten sens, bo niepodległość uzyskaliśmy prawie przypadkiem, dzięki I wojnie światowej, a te ofiary były po obydwu stronach i walczyli jedni przeciw drugim. Teraz to wszystko porosło. W lesie są górki. Historia zarasta

— stwierdziła Manuela Gretkowska.

To niesamowite, jak niechęć, a wręcz nienawiść do własnej wspólnoty narodowej, może zaślepić ludzi i sprowokować ich do tak obscenicznych opinii.

