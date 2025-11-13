Jest wyrok ETPCz ws. aborcji w Polsce! Mieszkanka Krakowa zaskarżyła do Strasburga orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r.

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Protesty przed TK, styczeń 2021 / autor: Fratria
Protesty przed TK, styczeń 2021 / autor: Fratria

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w dotyczącej aborcji sprawie przeciwko Polsce uznał, że doszło do naruszenia art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiącego o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Chodzi o sprawę A.R. przeciwko Polsce. Skargę do ETPCz złożyła mieszkanka Krakowa, która skorzystała ze wzoru udostępnionego przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.

Skarga do ETPCz

W skardze do Trybunału kobieta wyjaśniła, że w momencie wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego była w 15. tygodniu ciąży, a wyniki badań lekarskich potwierdziły chorobę genetyczną płodu. Kobieta zdecydowała się na aborcję w prywatnej klinice w Holandii.

Skarga, którą złożyła, dotyczyła domniemanego naruszenia dwóch artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: art. 3 (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) i art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego). Trybunał uznał, że naruszony został art. 8.

Czy ETPCz właśnie uznał, że zabicie nienarodzonego dziecka jest jednym z praw człowieka, które należy chronić? A może - że TK „złośliwie” wydał wyrok w momencie, kiedy ta konkretna kobieta była w ciąży?

CZYTAJ TAKŻE:

-Zaczyna się! ETPCz orzekł, że Polska naruszyła prawa kobiety, która nie mogła dokonać aborcji z powodu zespołu Downa dziecka

-Wraca sprawa prof. Chazana. ETPCz rozpatrzy sprawę sprzed kilku lat. Chodzi o odmowę wykonania aborcji w warszawskim szpitalu

aja/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych