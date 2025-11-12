Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od złożenia z samego rana przez delegacje Prawa i Sprawiedliwości wieńców przy pomnikach Józefa Piłsudskiego, Lecha Kaczyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego,Ignacego Jana Paderewskiego, Stefana Roweckiego „Grota” i Wincentego Witosa.
Później uczestnictwo we Mszy Świętej w intencji ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i niestety nielicznych przedstawicieli rządzącej koalicji, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawa-Błońskiej i wicepremiera Władysława Kosiniaka- Kamysza.
Następnie odbyło się wręczenie przez prezydenta Karola Nawrockiego odznaczeń w Pałacu Prezydenckim, Orderów Orła Białego dla Waldemara Łysiaka i Andrzeja Poczobuta siedzącego w białoruskim więzieniu, Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski dla Przemysława Babiarza i Konrada Banaszka i Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski dla Sławosza Uznańskiego -Wiśniewskiego i Adama Woronowicza. 2. Później na Placu Piłsudskiego prezydent Karol Nawrocki wręczył awanse generalskie liczniejsze w Wojsku Polskim (aż 11) i po jednej w Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej.
Jednak ogromne wrażenie na słuchaczach na placu Piłsudskiego jak i widzach i słuchaczach w mediach, zrobiło przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego, który mówił nie tylko o istocie tego święta, ale i bieżących problemach.
Prezydent wyraził wręcz oburzenie, że „część polskich polityków, gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską niepodległość obcym agendom UE” i dodał „ ta krew, to poświęcenie, ta praca, żebyśmy nie rozumieli, że Polska nie jest już kolonią”.
Odniósł się także do sprawy kpt. Anny Michalskiej, którą opuściło państwo polskie bo minister Żurek wycofał z sądu odwołanie od wcześniejszego wyroku, mówiąc „ nawet jeżeli jacyś celebryci obrażają polski mundur, jeżeli nawet polski sąd, nie jest w stanie rozstrzygnąć zgodnie z polską racja stanu, to ja i Naród mówimy- polski mundur jest świętością” I tutaj przedstawicieli koalicji było jak na lekarstwo, tylko marszałek Sejmu Szymon Hołownia i ministrowie obrony i spraw wewnętrznych i administracji, ale chyba tylko dlatego ,że razem z prezydentem wręczali awanse generalskie.
Nie było na tych obchodach i to po raz kolejny premiera Donalda Tuska, który urządził sobie alternatywne obchody w Gdańsku, gdziem mówił o konieczności jedności, a przez kilka wcześniejszych dni robił wszystko, aby Polaków skłócać i dzielić.
No i wreszcie Marsz Niepodległości, który mimo wielu przeciwności administracji rządowej i fatalnej pogody, jak się szacuje był jednym z największych , bowiem wzięło w nim około 250 tysięcy uczestników.
Te przeciwności to przede wszystkim zamknięcie Dworca Centralnego akurat w tygodniu, w którym odbywał się marsz, w związku z tym wszyscy przyjeżdżający koleją, byli wywożeni aż na dworzec Warszawa Gdańska, skąd musieli się dostać do Centrum.
Ponadto wojewoda wydał zakaz używania pirotechniki, pod groźbą rozwiązania marszu (powszechnie nieprzestrzegany), a prezydent Warszawy dziwną decyzją nakazał wyłączenie wszystkich latarni na trasie marszu, chyba dlatego, żeby uczestnicy byli mniej widoczni.
Mimo tego marsz był rzeczywiście imponujący, sam przemarsz wszystkich uczestników na błonia Stadionu Narodowego, trwał nieprzerwanie przez blisko 3 godziny, więc szacunki ,że uczestniczyło w nim około 250 tysięcy polskich patriotów, są zapewne prawdziwe. Mimo tak ogromnej liczy uczestników i wspomnianych utrudnień administracyjnych, marsz odbył się bez żadnych incydentów, a zgromadzone ogromne siły i środki Policji, okazały się zupełnie zbędne.
Mimo deszczowego i ponurego dnia obchody Święta Niepodległości, były naprawdę imponujące, choć niestety po raz kolejny potraktowane przez koalicję rządową, w tym w szczególności premiera ,jak nie jej święto.
