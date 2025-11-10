WIDEO

Tysiące patriotów przyjedzie do Warszawy, aby wziąć udział w Marszu Niepodległości. Ciebie też nie może tam zabraknąć!

Jak co roku, 11 listopada w centrum Warszawy, zbiorą się tysiące polskich patriotów, aby wziąć udział w Marszu Niepodległości! W marszu, którego patronem medialnym jest Telewizja wPolsce24, uczestniczyć będzie prezydent Karol Nawrocki. Poniżej publikujemy harmonogram wydarzenia. Nie może Cię tam zabraknąć!

Hasło tegorocznego marszu to: „Jeden Naród, silna Polska”.

Od lat obserwujemy, jak problem masowej, niekontrolowanej imigracji rozsadza Europę od środka, prowadząc do dewastacji ładu społecznego, chaosu i realnego zagrożenia bezpieczeństwa. W ostatnich miesiącach, poprzez tragiczne incydenty z udziałem cudzoziemców z obcych nam kulturowo kręgów, problem ten stał się namacalny także w Polsce.

Nie możemy udawać, że ta sprawa nas nie dotyczy. Problemy z imigrantami będą się tylko pogłębiać, jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań. Musimy powiedzieć stanowcze NIE utopii „Europy ojczyzn” bez ojczyzn

— podkreślają organizatorzy Marszu Niepodległości.

Udział prezydenta Nawrockiego

Razem z polskimi patriotami maszerować będzie prezydent Karol Nawrocki.

Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami

— podkreślił.

Jak dodał, w tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Jeden naród - silna Polska”.

To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę

— powiedział.

Harmonogram Marszu Niepodległości

9:00-14:00 Miasteczko Niepodległości (Pasaż Wisławy Szymborskiej - pod PKIN)

11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Wszystkich Świętych (Plac Grzybowski)

12:30 Konferencja prasowa (informacje wyżej)

12:45 Modlitwa różańcowa

(Rondo Dmowskiego)

13:30 Przejazd Husarii (rekonstruktorzy)

14:00 Otwarcie zgromadzenia i odśpiewanie hymnu narodowego

14:30 WYMARSZ

16:30 Scena Niepodległości - występy artystyczne i strefa gastronomiczna

18:00 Oprawa Młodzieży Wszechpolskiej

20:00 Zakończenie

