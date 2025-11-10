Jak co roku, 11 listopada w centrum Warszawy, zbiorą się tysiące polskich patriotów, aby wziąć udział w Marszu Niepodległości! W marszu, którego patronem medialnym jest Telewizja wPolsce24, uczestniczyć będzie prezydent Karol Nawrocki. Poniżej publikujemy harmonogram wydarzenia. Nie może Cię tam zabraknąć!
Hasło tegorocznego marszu to: „Jeden Naród, silna Polska”.
Od lat obserwujemy, jak problem masowej, niekontrolowanej imigracji rozsadza Europę od środka, prowadząc do dewastacji ładu społecznego, chaosu i realnego zagrożenia bezpieczeństwa. W ostatnich miesiącach, poprzez tragiczne incydenty z udziałem cudzoziemców z obcych nam kulturowo kręgów, problem ten stał się namacalny także w Polsce.
Nie możemy udawać, że ta sprawa nas nie dotyczy. Problemy z imigrantami będą się tylko pogłębiać, jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań. Musimy powiedzieć stanowcze NIE utopii „Europy ojczyzn” bez ojczyzn
— podkreślają organizatorzy Marszu Niepodległości.
Udział prezydenta Nawrockiego
Razem z polskimi patriotami maszerować będzie prezydent Karol Nawrocki.
Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami
— podkreślił.
Jak dodał, w tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Jeden naród - silna Polska”.
To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę
— powiedział.
Harmonogram Marszu Niepodległości
9:00-14:00 Miasteczko Niepodległości (Pasaż Wisławy Szymborskiej - pod PKIN)
11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Wszystkich Świętych (Plac Grzybowski)
12:30 Konferencja prasowa (informacje wyżej)
12:45 Modlitwa różańcowa
(Rondo Dmowskiego)
13:30 Przejazd Husarii (rekonstruktorzy)
14:00 Otwarcie zgromadzenia i odśpiewanie hymnu narodowego
14:30 WYMARSZ
16:30 Scena Niepodległości - występy artystyczne i strefa gastronomiczna
18:00 Oprawa Młodzieży Wszechpolskiej
20:00 Zakończenie
