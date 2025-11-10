Rok 2025 to czas szczególnej refleksji nad polską historią. Zaledwie kilka miesięcy temu obchodziliśmy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski – państwa, które przetrwało dzięki odwadze i jedności swoich obywateli. Tegoroczne Święto Niepodległości przypomina, że siła Polski zawsze tkwiła w wspólnocie – od zwycięstwa pod Cedynią, Grunwaldem, przez Bitwę Warszawską i Monte Cassino, aż po współczesne dzieje wolnego narodu. To dzień dumy, wdzięczności i odpowiedzialności za przyszłość Rzeczypospolitej.
Jedenasty Listopada to dzień, w którym Polska przypomina sobie, że wolność nie jest darem raz na zawsze. To wartość, którą przez wieki trzeba było chronić – mądrością, odwagą i wspólnym wysiłkiem. Świętując dziś, wspominamy tych, którzy potrafili wznieść się ponad podziały i razem budować siłę Rzeczypospolitej. Bo historia Polski to nie tylko cierpienie i walka o przetrwanie – to także dzieje wielkich zwycięstw, które uczą, że jedność zawsze prowadzi do wolności.
Polska – naród zwycięzców, nie tylko ofiar
Od tysiąca lat Polacy udowadniają, że potrafią zwyciężać, gdy działają razem. Już w 972 roku podczas bitwy pod Cedynią młode państwo Piastów odniosło pierwsze zwycięstwo militarne, które umocniło jego pozycję i zabezpieczyło zachodnie granice. To tam po raz pierwszy Polacy pokazali, że potrafią bronić swojej niezależności i skutecznie stawiać czoła silniejszym przeciwnikom. W 1410 roku pod Grunwaldem wojska Władysława Jagiełły rozbiły potęgę Zakonu Krzyżackiego, broniąc granic i godności Królestwa. Prawie dwieście lat później, w 1605 roku, hetman Jan Karol Chodkiewicz pod Kircholmem odniósł jedno z najbardziej błyskotliwych zwycięstw w historii Europy – pokazując, że rozum, dyscyplina i odwaga są potężniejsze niż liczebna przewaga wroga. Nie inaczej było w 1683 roku, pod Wiedniem, gdzie polskie wojsko pod wodzą króla Jana III Sobieskiego wsparło armię austriacką i rozbiły potężne siły Imperium Osmańskiego oblegające Wiedeń. Zwycięstwo to powstrzymało ekspansję turecką na kontynencie i zapewniło Polsce trwałe miejsce w historii europejskich potęg.
Polska historia to również zwycięstwa ducha i rozumu – te, które nie zawsze mierzy się polami bitew. To rozwój nauki, kultury i myśli, które przez wieki wzmacniały tożsamość narodu. To dzieła Mickiewicza i Sienkiewicza, to odkrycia Skłodowskiej-Curie i Banacha, to praca tysięcy ludzi, którzy potrafili łączyć patriotyzm z profesjonalizmem i wiarą w sens wspólnego wysiłku.
Wiek XX – zwycięstwa wolnych ludzi
W XX wieku triumfy polskiego ducha miały często wymiar globalny. W 1920 roku, w Bitwie Warszawskiej, żołnierze młodej Rzeczypospolitej zatrzymali bolszewicki pochód na Zachód, broniąc nie tylko własnego kraju, ale i cywilizacji europejskiej. Kilkanaście lat później, polscy kryptolodzy złamali szyfr Enigmy – cichy, intelektualny triumf, który przyczynił się do zwycięstwa wolnego świata w II wojnie światowej.
Na niebie nad Anglią, w bitwie o Monte Cassino, na morzach i w konspiracji – wszędzie tam, gdzie walczyli Polacy, świat poznawał znaczenie słów: honor, solidarność, odwaga. Nie cud, nie przypadek, ale wiedza, upór i zmysł taktyczny prowadziły do zwycięstw, które przeszły do historii.
Właśnie dzięki tym wartościom Polska po latach niewoli odrodziła się i umocniła swoje miejsce w wolnym świecie. W 1999 roku wstąpienie do NATO stało się symbolicznym potwierdzeniem, że tysiącletni wysiłek pokoleń przyniósł trwały fundament bezpieczeństwa i pokoju.
Niepodległość w XXI wieku – odpowiedzialność i wspólnota
Dziś, w czasach globalnych kryzysów i wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą, coraz wyraźniej rozumiemy, że wolność nie jest oczywistością. Niepodległość wymaga troski – nie tylko od rządzących, ale od każdego z nas. Od naszej zdolności do współpracy, zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.
Święto Niepodległości to nie tylko wspomnienie dawnych bitew, ale także lekcja współczesności. Pokazuje, że Polska odnosiła największe zwycięstwa zawsze wtedy, gdy potrafiła być wspólnotą – otwartą, odważną, solidarną.
W świecie, w którym łatwo o podziały, właśnie wspólne świętowanie niepodległości może być przypomnieniem, że więcej nas łączy niż dzieli. Że ponad wszelkimi różnicami światopoglądowymi i politycznymi istnieje coś trwalszego – poczucie przynależności do narodu, który przez wieki potrafił się podnieść, nawet z najgłębszych upadków.
W jedności – siła Rzeczypospolitej
Niech tegoroczne Święto Niepodległości będzie dniem dumy i wdzięczności – za przeszłość, która nas uczy, i za wspólnotę, która nas łączy. Niech przypomina, że największą siłą Polski są ludzie – świadomi, odważni, zjednoczeni we wspólnym celu.
Niepodległość to nie punkt w historii, lecz codzienna praca i odpowiedzialność. To szacunek wobec przeszłości i wiara w przyszłość, którą budujemy razem. Bo Polska zwyciężała zawsze wtedy, gdy była zjednoczona – w czynie, w myśli, w sercach.
Kampania „Święto Niepodległości 2025 – Tysiąc lat polskich zwycięstw”
Z okazji 107. rocznicy odzyskania niepodległości Polska Fundacja Narodowa przygotowała kampanię „Tysiąc lat polskich zwycięstw”, której celem jest ukazanie polskiego patriotyzmu w nowoczesnym, wspólnotowym wymiarze – opartego na odwadze, współpracy i odpowiedzialności. Inicjatywa zachęca do wspólnego świętowania poprzez przypomnienie momentów, w których Polacy odnosili sukcesy dzięki jedności, solidarności i wspólnemu działaniu – zarówno w historii, jak i w nauce, kulturze oraz codziennym życiu.
Polska Fundacja Narodowa (PFN) to instytucja, której misją jest wzmacnianie wizerunku Polski, promowanie jej historii, kultury i osiągnięć oraz budowanie postaw opartych na dumie z narodowej tożsamości.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/745362-w-jednosci-sila-rzeczypospolitej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.