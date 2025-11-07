Co roku aż 20 tysięcy mężczyzn w Polsce słyszy diagnozę: rak prostaty. To najczęściej wykrywany nowotwór u panów. A mimo to tylko 13% mężczyzn po 40. roku życia bada się regularnie. Dlaczego wciąż odkładamy profilaktykę „na potem”, skoro może uratować nam życie?
Rak nie boli – dopóki nie jest za późno
Rak prostaty i rak jąder to choroby, które długo rozwijają się po cichu. Nie dają objawów, nie przeszkadzają w pracy, nie bolą. A kiedy wreszcie zaczynają się odzywać, często jest już za późno, by całkowicie wrócić do zdrowia. Tymczasem wystarczy prosty test krwi – badanie PSA (ang. Prostate Specific Antigen, czyli swoisty antygen sterczowy). To marker, który pomaga wykryć raka prostaty na bardzo wczesnym etapie, gdy leczenie jest najskuteczniejsze. Badanie trwa kilka minut, nie wymaga żadnych przygotowań i może naprawdę uratować życie.
„Profilaktyka powinna być corocznym rytuałem każdego mężczyzny po czterdziestce. Badanie PSA to drobiazg, który daje ogromne poczucie bezpieczeństwa” – mówi Monika Witkowska, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w SALTUS Ubezpieczenia.
Dlaczego panowie wciąż unikają badań
Nie chodzi o brak wiedzy. Większość mężczyzn dobrze wie, że warto się badać – ale życie pędzi, a zdrowie schodzi na dalszy plan. Najczęstsze wymówki?
• „Nie mam czasu”. Kolejki, skierowania, długie terminy – to zniechęca.
• „Przecież nic mnie nie boli”. A przecież wiele chorób przez długi czas nie daje żadnych objawów.
• „Nie chcę wiedzieć”. Strach przed diagnozą bywa silniejszy niż rozsądek.
„Długie terminy badań w publicznej służbie zdrowia to jedna z barier. Ale nawet przy prywatnej opiece trudno przekonać panów, że warto się badać. Listopad to dobry moment, by o tym przypomnieć – profilaktyka to też męska sprawa!” – dodaje Monika Witkowska z SALTUS Ubezpieczenia.
Po 40-tce warto się sprawdzać
Po czterdziestce organizm mężczyzny się zmienia. Spada poziom testosteronu, rośnie ryzyko chorób serca i nowotworów. To najlepszy moment, by zacząć regularnie się badać.
Warto wykonać:
• badanie PSA (swoisty antygen sterczowy) – marker wykrywający raka prostaty,
• pomiar ciśnienia tętniczego,
• EKG,
• badanie poziomu cholesterolu i glukozy,
• a przy rodzinnej historii chorób – także markery nowotworowe (CEA, CA 19-9, CYFRA 21-1).
To naprawdę niewiele – a może dać ogromny spokój.
Z SALTUS na Zdrowie i Kuracją – łatwiej zadbać o siebie
W SALTUS Ubezpieczenia Dbamy o ludzi. Dlatego stworzyliśmy ubezpieczenia SALTUS na Zdrowie oraz Kuracja, które pomagają działać bez stresu i czekania.
Dzięki nim możesz:
• wykonać badania profilaktyczne szybko i wygodnie,
• skonsultować wyniki ze specjalistą – np. urologiem czy onkologiem,
• mieć wsparcie w diagnostyce i leczeniu, jeśli wyniki budzą niepokój,
• korzystać z szerokiego zakresu świadczeń dopasowanych do wieku i stylu życia,
• oraz korzystać z pomocy w szerokiej sieci ponad 5500 placówek medycznych w całej Polsce.
To proste rozwiązanie, które daje poczucie bezpieczeństwa. Bo profilaktyka jest ważna – ale jeszcze ważniejsze jest, by była łatwo dostępna i bez stresu.
Ubezpieczenia SALTUS na Zdrowie oraz Kuracja są dostępne w placówkach spółdzielczych kas oraz banków spółdzielczych w całej Polsce. To prosty sposób, by zadbać o swoje zdrowie – bez kolejek, bez stresu, z troską o siebie i bliskich. SALTUS Ubezpieczenia – Dbamy o ludzi.
