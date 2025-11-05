Monika Kapa-Cichocka została doceniona przez Werchowną Radę Ukrainy. Małżonka byłego ambasadora Polski na Ukrainie Bartosza Cichockiego odebrała z rąk Julii Tymoszenko oficjalne podziękowania ukraińskiego parlamentu.
Kapa-Cichocka już od pierwszych dni pełnoskalowej agresji zajęła się ewakuacją do Polski matek z dziećmi.
Dzięki współpracy z Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie w obwodzie kijowskim udało jej się zorganizować pomoc dla ponad tysiąca rodzin. Angażowała się ona także w organizację pomocy humanitarnej, która docierała do Fastowa w pierwszych miesiącach wojny.
Liderka partii „Batkiwszczyzna” Julia Tymoszenko, dziękując za okazaną pomoc, wskazywała na znaczenie „solidarności serc”.
Doceniamy pomoc rządów i instytucji, która płynie niejako z urzędu. Ale nie tracimy z oczu spontanicznego wsparcia prywatnych osób
— mówiła.
Działalność
Kapa-Cichocka, która z dziećmi opuściła Ukrainę kilkanaście dni przed wtargnięciem Rosjan, natychmiast po przyjeździe do Polski zaangażowała się w działania Grupy Charytatywni Freta, działającej przy klasztorze dominikańskim pw. św. Jacka w Warszawie.
Działalność ta cały czas trwa. Do dziś zbierane m.in poprzez dobroczynne jarmarki zbierane są środki na rzecz ofiar rosyjskiej agresji. s
Ogromne wsparcie
Monika Kapa-Cichocka podkreśliła w Kijowie, że w działalność „Charytatywnych” zaangażowanych jest wiele prywatnych osób, także przedsiębiorców, duże firmy takie jak Orlen i Kredobank, a także administracja rządowa z „kancelarią premiera na czele”.
