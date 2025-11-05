Monika Kapa-Cichocka została doceniona przez Werchowną Radę Ukrainy. Tymoszenko: Nie tracimy z oczu spontanicznego wsparcia

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź *Monika Kapa-Cichocka została doceniona przez Werchowną Radę Ukrainy. / autor: Fratria
*Monika Kapa-Cichocka została doceniona przez Werchowną Radę Ukrainy. / autor: Fratria

Monika Kapa-Cichocka została doceniona przez Werchowną Radę Ukrainy. Małżonka byłego ambasadora Polski na Ukrainie Bartosza Cichockiego odebrała z rąk Julii Tymoszenko oficjalne podziękowania ukraińskiego parlamentu.

Kapa-Cichocka już od pierwszych dni pełnoskalowej agresji zajęła się ewakuacją do Polski matek z dziećmi.

Dzięki współpracy z Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie w obwodzie kijowskim udało jej się zorganizować pomoc dla ponad tysiąca rodzin. Angażowała się ona także w organizację pomocy humanitarnej, która docierała do Fastowa w pierwszych miesiącach wojny.

Liderka partii „Batkiwszczyzna” Julia Tymoszenko, dziękując za okazaną pomoc, wskazywała na znaczenie „solidarności serc”.

Doceniamy pomoc rządów i instytucji, która płynie niejako z urzędu. Ale nie tracimy z oczu spontanicznego wsparcia prywatnych osób

— mówiła.

Działalność

Kapa-Cichocka, która z dziećmi opuściła Ukrainę kilkanaście dni przed wtargnięciem Rosjan, natychmiast po przyjeździe do Polski zaangażowała się w działania Grupy Charytatywni Freta, działającej przy klasztorze dominikańskim pw. św. Jacka w Warszawie.

Działalność ta cały czas trwa. Do dziś zbierane m.in poprzez dobroczynne jarmarki zbierane są środki na rzecz ofiar rosyjskiej agresji. s

Ogromne wsparcie

Monika Kapa-Cichocka podkreśliła w Kijowie, że w działalność „Charytatywnych” zaangażowanych jest wiele prywatnych osób, także przedsiębiorców, duże firmy takie jak Orlen i Kredobank, a także administracja rządowa z „kancelarią premiera na czele”.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych