WIDEO

Prezydent Nawrocki i Robert Lewandowski na jednym nagraniu. Chodzi o ważną akcję społeczną. "Odważ się, to też jest siła"

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Spot na rzecz profilaktyki zdrowia mężczyzn z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego / autor: Instagram / Robert Lewandowski
Spot na rzecz profilaktyki zdrowia mężczyzn z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego / autor: Instagram / Robert Lewandowski

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w akcji „Movember” i wraz ze słynnymi sportowcami, jak Robert Lewandowski czy artystami jak Borys Szyc, i namawia mężczyzn do badań profilaktycznych. „Odważ się, to też jest siła” - zwraca się do nich w spocie z udziałem sportowców i artystów w ramach corocznej, organizowanej w listopadzie akcji społecznej.

Listopad to miesiąc profilaktyki zdrowotnej meżczyzn. Z tej okazji w akcji „Movember” udział wzięli m. in. prezydent Karol Nawrocki, słynni sportowcy jak Robert Lewandowski czy Łukasz Kurek, a także aktorzy i osobowości telewizyjne jak Borys SzycRobert Makłowicz. Przekonywali oni w specjalnym nagraniu wideo o potrzebie wykonania przez mężczyzn badań medycznych.

Ważna akcja społeczna

Robert Lewandowski z charakterystycznym wąsem (wąsy są symbolem kampanii „Movember”) mówił o konieczności profilaktyki zdrowotnej u mężczyzn. Apelował o wykonanie badań, które mogą uratować życie.

W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę, ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, o siebie i o innych. Listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich, bo silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie

— powiedział Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej zamieścił też swoje zdjęcie na Instagramie.

Robert Lewandowski / autor: Instragram
Robert Lewandowski / autor: Instragram

Chwila odwagi może dać ci całe życie

— zaznaczył Bartosz Zmarzlik.

Nie musisz być niezniszczalny. Wystarczy, że będziesz odpowiedzialny

— przekonywał Bartosz Kurek.

Do dbania o własne zdrowie przekonują też m.in. siatkarz Bartosz Kurek, aktor Borys Szyc oraz autor programów kulinarnych Robert Makłowicz.

Nie odkładaj badań na później. Później może być za późno

— stwierdził Robert Makłowicz.

Profilaktyka to nie wstyd

— Tomasz Fornal.

Przebadaj się. To żaden wysiłek, a zysk może być olbrzymi. Dbaj o swój sprzęt

— Piotr Małachowski.

Nie czekaj, aż coś Cię zaboli. Reaguj zanim będzie za późno

— Borys Szyc.

Nie czekaj na objawy. Działaj zanim trzeba będzie walczyć!

— Jakub Błaszczykowski.

Jako ostatni w wideo głos zabrał prezydent RP, który apelował do mężczyzn o odwagę badania prostaty i jąder pod kątem zmian nowotworowych.

Odważ się, to też jest siła

— prezydent Karol Nawrocki.

Akcja „Movember”

W Polsce nowotwór jądra jest najczęstszym rakiem złośliwym u młodych mężczyzn, szczególnie w wieku od 15 do 35 lat. Rocznie diagnozuje się około 1000-1100 nowych przypadków. Jest to choroba o bardzo dobrym rokowaniu, a przy wczesnym wykryciu wskaźnik wyleczenia wynosi ponad 95 proc.

Coraz częściej wykrywane są nowotwory prostaty, obecnie u ponad 20 tys. pacjentów rocznie. Każdego roku umiera ponad 5 tys. z nich. Rak ten często rozwija się latami bezobjawowo, a ryzyko zachorowania wzrasta znacząco po 50. roku życia.

Nazwa akcji Movember jest połączeniem angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad).

CZYTAJ TEŻ:

Pierwsza Dama mocno zaangażowała się w profilaktykę przeciwko rakowi piersi. Została za to… zaatakowana za różowy strój

Jesień – miesiące szczególnej troski o zdrowie. Październik i listopad przypominają o profilaktyce nowotworowej

maz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych