Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w akcji „Movember” i wraz ze słynnymi sportowcami, jak Robert Lewandowski czy artystami jak Borys Szyc, i namawia mężczyzn do badań profilaktycznych. „Odważ się, to też jest siła” - zwraca się do nich w spocie z udziałem sportowców i artystów w ramach corocznej, organizowanej w listopadzie akcji społecznej.
Listopad to miesiąc profilaktyki zdrowotnej meżczyzn. Z tej okazji w akcji „Movember” udział wzięli m. in. prezydent Karol Nawrocki, słynni sportowcy jak Robert Lewandowski czy Łukasz Kurek, a także aktorzy i osobowości telewizyjne jak Borys Szyc i Robert Makłowicz. Przekonywali oni w specjalnym nagraniu wideo o potrzebie wykonania przez mężczyzn badań medycznych.
Ważna akcja społeczna
Robert Lewandowski z charakterystycznym wąsem (wąsy są symbolem kampanii „Movember”) mówił o konieczności profilaktyki zdrowotnej u mężczyzn. Apelował o wykonanie badań, które mogą uratować życie.
W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę, ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, o siebie i o innych. Listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich, bo silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie
— powiedział Robert Lewandowski.
Kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej zamieścił też swoje zdjęcie na Instagramie.
Chwila odwagi może dać ci całe życie
— zaznaczył Bartosz Zmarzlik.
Nie musisz być niezniszczalny. Wystarczy, że będziesz odpowiedzialny
— przekonywał Bartosz Kurek.
Do dbania o własne zdrowie przekonują też m.in. siatkarz Bartosz Kurek, aktor Borys Szyc oraz autor programów kulinarnych Robert Makłowicz.
Nie odkładaj badań na później. Później może być za późno
— stwierdził Robert Makłowicz.
Profilaktyka to nie wstyd
— Tomasz Fornal.
Przebadaj się. To żaden wysiłek, a zysk może być olbrzymi. Dbaj o swój sprzęt
— Piotr Małachowski.
Nie czekaj, aż coś Cię zaboli. Reaguj zanim będzie za późno
— Borys Szyc.
Nie czekaj na objawy. Działaj zanim trzeba będzie walczyć!
— Jakub Błaszczykowski.
Jako ostatni w wideo głos zabrał prezydent RP, który apelował do mężczyzn o odwagę badania prostaty i jąder pod kątem zmian nowotworowych.
Odważ się, to też jest siła
— prezydent Karol Nawrocki.
Akcja „Movember”
W Polsce nowotwór jądra jest najczęstszym rakiem złośliwym u młodych mężczyzn, szczególnie w wieku od 15 do 35 lat. Rocznie diagnozuje się około 1000-1100 nowych przypadków. Jest to choroba o bardzo dobrym rokowaniu, a przy wczesnym wykryciu wskaźnik wyleczenia wynosi ponad 95 proc.
Coraz częściej wykrywane są nowotwory prostaty, obecnie u ponad 20 tys. pacjentów rocznie. Każdego roku umiera ponad 5 tys. z nich. Rak ten często rozwija się latami bezobjawowo, a ryzyko zachorowania wzrasta znacząco po 50. roku życia.
Nazwa akcji Movember jest połączeniem angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad).
