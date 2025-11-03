SONDAŻ

Przybywa Polaków, którzy nie chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej. „Widzimy zmianę nastrojów". Kto jest przeciw?

Przybywa Polaków, którzy nie chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej. „Widzimy zmianę nastrojów, bo jeszcze pół roku temu ponad połowa badanych to rozwiązanie popierała” – pisze „Rzeczpospolita”.

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że tylko 39,2 proc. respondentów akceptuje przywrócenie w Polsce obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 45,5 proc., a nie ma zdania 15,3 proc.

Kto za poborem?

Z badania wynika, że „za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej są zwolennicy obecnego rządu, osoby po siedemdziesiątce (59 proc.), mieszkańcy małych wsi (42 proc.), w równym stopniu myślą tak osoby z wykształceniem podstawowym, jak średnim i wyższym (po 39 proc. wskazań w każdej z tych grup)”. Jak podaje „Rz”, „informacje o sytuacji na świecie głównie czerpią oni z Wydarzeń Polsatu (52 proc.), a swoje poglądy polityczne lokują na lewicy”.

Przeciwnicy obowiązek służby

Z badania zleconego przez „Rzeczpospolitą” wynika, że przeciwnikami obowiązkowej służby wojskowej są „przeważnie osoby niegłosujące (50 proc.), kobiety (49 proc.), trzydziestolatkowie (59 proc.) oraz osoby z pokolenia Z (58 proc.), czyli potencjalnie te, które mogłyby zostać powołane do wojska, mieszkańcy dużych miast (54 proc.), z wyższym wykształceniem (52 proc.)”.

Wiedzę o świecie czerpią przeważnie z kanałów informacyjnych TVP Info (58 proc.), swoje poglądy polityczne lokują w centrum (49 proc.)

IBRiS przeprowadził badanie w dniach 24-25 października 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1067 osób.

