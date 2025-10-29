Jesień w Polsce potrafi być piękna, ale też nieprzewidywalna. Złote liście i chłodne poranki coraz częściej ustępują miejsca gwałtownym burzom, ulewnym deszczom i silnemu wiatrowi. Wystarczy chwila, aby naruszyć dach, zalać piwnicę lub zniszczyć ogrodzenie.
W 2023 roku przez Polskę przeszło ponad 220 gwałtownych zjawisk pogodowych (IMGW), a średnia wysokość odszkodowania za zniszczenia po wichurach lub zalaniach wyniosła ponad 12 tysięcy złotych (Polska Izba Ubezpieczeń). Warto więc zadbać o bezpieczeństwo swojego domu już teraz. W SALTUS Ubezpieczenia dbamy o ludzi i wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa we własnym domu. Dlatego stworzyliśmy ubezpieczenie mieszkaniowe, które pomoże Ci o nie zadbać. Chroni nieruchomość i jej elementy przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, dzięki czemu możesz czuć się spokojniej – niezależnie od pogody.
Zabezpiecz swój dom przed skutkami pogody
Ubezpieczenie SALTUS – Mój DOM obejmuje ochroną Twój dom lub mieszkanie na wypadek pożaru, zalania, huraganu, przepięcia i powodzi. Możesz również ubezpieczyć elementy małej architektury, takie jak ogrodzenie, altanę, garaż czy kostkę brukową. W ramach polisy możemy także objąć ochroną instalację fotowoltaiczną.
Jeśli dojdzie do zniszczeń, otrzymasz wsparcie finansowe, które pozwoli Ci szybko przeprowadzić naprawy i wrócić do codziennego życia. W SALTUS Ubezpieczenia pomagamy Ci dobrać zakres ochrony do Twoich potrzeb – od podstawowego wariantu po rozszerzone pakiety z assistance i OC w życiu prywatnym.
Z troską o pamięć i spokój
Jesień to również czas refleksji i pamięci o bliskich. Częściej odwiedzasz cmentarze i dbasz o groby. Niestety, także one bywają narażone na zniszczenia spowodowane przez silny wiatr, mróz lub akty wandalizmu.
Dlatego w ramach SALTUS – Mój DOM możesz dodatkowo objąć ochroną nagrobki lub miejsce w kolumbarium. Jeśli zostaną one zniszczone lub uszkodzone, pomożemy Ci pokryć koszty naprawy. To sposób, by zachować spokój nawet wtedy, gdy nie masz wpływu na kaprysy pogody.
Prosto, szybko i bez stresu
W SALTUS Ubezpieczenia dbamy o to, byś w trudnych chwilach nie musiał martwić się formalnościami. Zgłoszenie szkody możesz złożyć online lub telefonicznie. Działamy sprawnie i przejrzyście, abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne – na sobie i swojej rodzinie.
SALTUS – Mój DOM. Dbamy o to, co dla Ciebie najważniejsze.
Więcej informacji: www.saltus.pl/nieruchomosci
