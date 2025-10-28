Jesień to czas, który sprzyja refleksji i trosce o siebie. To również moment, kiedy warto pomyśleć o zdrowiu – swoim i bliskich. Październik i listopad nazywane są miesiącami szczególnej troski, bo przypominają o profilaktyce nowotworowej i o tym, jak ważne jest szybkie reagowanie na pierwsze sygnały choroby.
W SALTUS Ubezpieczenia dbamy o ludzi i wiemy, że zdrowie nie powinno czekać. Dlatego pomagamy Ci działać od razu – bez kolejek, stresu i długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty.
Profilaktyka ma znaczenie – dla kobiet i mężczyzn
Październik upływa pod znakiem profilaktyki raka piersi, a listopad to miesiąc świadomości raka prostaty. Oba nowotwory dotykają tysięcy Polaków każdego roku.
W Polsce rocznie diagnozuje się około 24 tysięcy nowych przypadków raka piersi, co stanowi niemal jedną czwartą wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet. U mężczyzn coraz częściej rozpoznaje się raka prostaty – liczba nowych zachorowań przekracza 16 tysięcy rocznie, a współczynnik zachorowalności wzrósł w ostatniej dekadzie o ponad 50 procent.
Lekarze podkreślają, że wczesna diagnoza to realna szansa na całkowite wyleczenie. Regularne badania profilaktyczne – mammografia, USG piersi, PSA czy badania urologiczne – mogą uratować zdrowie, a nawet życie.
W SALTUS Ubezpieczenia pomagamy Ci działać, zanim pojawi się problem. Dzięki pakietom medycznym masz szybki dostęp do specjalistów i badań, które pozwalają wykryć niepokojące zmiany na czas.
Bez kolejek i z szybkim dostępem do lekarzy
Według raportu Watch Health Care 2024, średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w ramach NFZ wynosi ponad 4 miesiące, a w niektórych dziedzinach sięga nawet roku. Tymczasem zdrowie nie może czekać.
Dlatego powstały dwa pakiety: SALTUS Na Zdrowie i SALTUS Kuracja. Dzięki nim masz szybki dostęp do lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych i opieki medycznej w ponad 5500 placówkach w całej Polsce. Możesz wybrać dogodną lokalizację i lekarza, a wizytę umówić telefonicznie, mailowo, przez aplikację lub czat z konsultantem – bez długiego oczekiwania.
SALTUS Na Zdrowie – wsparcie w profilaktyce i leczeniu
Pakiet SALTUS Na Zdrowie to rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pewność, że w razie problemów zdrowotnych otrzymają pomoc szybko i bez stresu. Zapewnia dostęp do specjalistów – od kardiologa po dermatologa – oraz do badań diagnostycznych i teleporad.
Ubezpieczenie obejmuje również konsultacje i leczenie po ukąszeniu przez kleszcza. Dostępne są dwa warianty: Optymalny i Komfortowy, które różnią się zakresem świadczeń, dzięki czemu możesz wybrać to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
SALTUS Kuracja – wsparcie po chorobie i w rekonwalescencji
Jesienią częściej zdarzają się hospitalizacje, a powrót do zdrowia bywa długotrwały. Według danych NFZ, średni czas oczekiwania na rehabilitację po zawale lub udarze przekracza 90 dni. W takich sytuacjach pomaga SALTUS Kuracja – ubezpieczenie, które wspiera po ciężkiej chorobie lub wypadku.
Przez sześć miesięcy po hospitalizacji masz zapewnione nielimitowane konsultacje specjalistów, badania diagnostyczne, transport medyczny, opiekę pielęgniarki, a nawet pobyt w sanatorium.
Zadbaj o siebie tej jesieni
Jesień to pora roku, w której szczególnie warto zadbać o siebie. Według danych PZH, tylko w październiku 2024 roku odnotowano ponad 1,2 miliona przypadków infekcji górnych dróg oddechowych. Warto więc mieć wsparcie, które zapewnia szybki dostęp do lekarzy i opieki medycznej wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujesz.
W SALTUS Ubezpieczenia pomagamy Ci dbać o zdrowie każdego dnia. Nasze ubezpieczenia medyczne dają spokój i pewność, że niezależnie od sytuacji pomoc jest zawsze w zasięgu ręki.
SALTUS – Na Zdrowie i SALTUS Kuracja. Pomagamy Ci troszczyć się o siebie, bo dbamy o ludzi.
Więcej informacji: www.saltus.pl
