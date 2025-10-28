Sopot, Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Bolesławiec, Pabianice - to tylko niektóre z gmin, które znalazły się w ścisłej czołówce najnowszego ogólnopolskiego rankingu jakości życia przygotowanego przez Algolytics Technologies we współpracy z Agencją Badawczą SW Research i partnerami.
Ranking powstał w oparciu o wyniki badania ankietowanego i analizę setek zmiennych przestrzennych przeprowadzoną z wykorzystaniem platformy analitycznej Algolytics. Takie podejście pozwala nie tylko wskazać liderów, ale także szczegółowo zdiagnozować mocne strony i potencjał rozwojowy każdej gminy w Polsce.
Raport ilustruje jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, wysokiej jakości danych przestrzennych oraz technik Location Intelligence pozwala prowadzić kompleksowe i pogłębione analizy, które przekładają się na realne wsparcie w podejmowaniu decyzji rozwojowych
— wskazał Marcin Woch, CEO Algolytics Technologies.
Co decyduje o wysokiej jakości życia?
Raport „Gdzie żyje się najlepiej?” zestawia 90 wskaźników opisujących każdą lokalizację - od zdrowia, przez edukację, transport, dostępność usług, aż po warunki ekonomiczne i środowisko. Każdy wskaźnik ma przypisaną wagę, a ranking prezentuje dwie perspektywy: ekspercką oraz ankietową, bazującą na wynikach reprezentatywnego badania opinii dorosłych Polaków.
Wysokie miejsca w rankingu zajmują zarówno duże miasta (Warszawa, Kraków, Gdańsk), jak i mniejsze ośrodki (Legionowo, Świdnica, Chrzanów). Liderów łączy wysoka jakość infrastruktury, sprawna komunikacja, bogata oferta edukacyjna i kulturalna oraz skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.
Analiza przestrzenna pokazuje również silne zróżnicowanie regionalne. Najwyższe wskaźniki jakości życia koncentrują się w centralnej i południowo-zachodniej Polsce oraz wokół większych miast. Najniższe - w gminach wiejskich północno-wschodniej i północnej Polski, gdzie wyzwaniem pozostaje dostępność usług, infrastruktury i rynku pracy.
Głos samorządów
Warto oddać głos tym, którzy na co dzień budują jakość życia w swoich miastach:
Z ogromną satysfakcją przyjmujemy wiadomość, że Gdańsk zajął trzecie miejsce wśród miast wojewódzkich w raporcie. To wyróżnienie potwierdza, że nasze miasto jest nie tylko piękne i gościnne, ale przede wszystkim - dobrze zarządzane i tworzone wspólnie z mieszkańcami. Wyniki raportu pokazują, że jakość życia w Gdańsku jest bardzo wysoka - doceniono m.in. nasze działania w obszarze edukacji, zdrowia, dostępności do usług i transportu
— wskazała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Wyróżnienie Chrzanowa w ogólnopolskim badaniu jakości życia w gminach to ogromna satysfakcja i potwierdzenie, że nasza konsekwentna praca przynosi efekty. Ten wynik nie jest dziełem przypadku, lecz efektem świadomej strategii rozwoju opartej na trzech filarach: utworzeniu strefy inwestycyjnej przy autostradzie A4, zrównoważonej polityce mieszkaniowej oraz inwestycjach w tereny zielone i rekreacyjne. Stawiamy na rozwój, który idzie w parze z troską o mieszkańców - o ich edukację, zdrowie i codzienny komfort życia
— zaznaczył Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa.
Dziesięć wymiarów jakości życia
Analiza składowych jakości życia pokazuje, że o pozycji gminy decyduje nie jeden czynnik, lecz kombinacja przewag - w jednych gminach kluczowe są transport i dostępność usług, w innych edukacja i zdrowie, a jeszcze w innych - środowisko czy bezpieczeństwo. Dlatego raport przedstawia, oprócz ogólnego spojrzenia, ocenę każdej gminy w 10 kluczowych obszarach. Takie podejście umożliwia precyzyjną diagnozę sytuacji w każdej gminie i wyznaczenie aspektów, które warto wzmacniać w pierwszej kolejności.
Spośród 10 dziesięciu wymiarów jakości życia warto wyróżnić warunki ekonomiczne. Stanowią one istotny komponent analizy lokalnej, wspierając samorządy, instytucje publiczne oraz sektor prywatny w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych. Na tym tle za dobry przykład mogą posłużyć dane regionalne o ukredytowieniu i kulturze płatniczej w Polsce. Widzimy, że co drugi Polak spłaca pożyczkę lub kredyt. Dane BIK pokazują wyraźne regionalne zróżnicowanie tego wskaźnika - najwyższy poziom ukredytowienia obserwujemy w województwach zachodnich, takich jak dolnośląskie (51,4 proc.) i lubuskie (51,3 proc.), natomiast najniższy w regionach południowo-wschodnich: świętokrzyskim (38,5 proc.) i podkarpackim (39,1 proc.)
— podkreślił Sławomir Nosal, BIK.
Location intelligence - praktyczne narzędzie dla samorządów i biznesu
W raporcie „Gdzie żyje się najlepiej?” pokazano również, jak w praktyce wykorzystać technologię Location Intelligence do podejmowania lepszych decyzji - zarówno w biznesie, jak i administracji publicznej. Integracja wysokiej jakości danych przestrzennych z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi do tworzenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego umożliwia głębsze zrozumienie potrzeb mieszkańców i klientów, identyfikację obszarów o największym potencjale rozwojowym oraz skuteczne planowanie inwestycji. Eksperci Algolytics Technologies krok po kroku prezentują to podejście, ilustrując je konkretnymi studiami przypadków opartymi na rzeczywistych danych rynkowych. Pokazano, jakie mierzalne efekty można osiągnąć, wdrażając Location Intelligence w praktyce.
W Allianz wykorzystujemy dane geolokalizacyjne, aby efektywnie zarządzać ryzykiem oraz doskonalić dostępność usług medycznych. Dzięki Location Intelligence analizujemy lokalizację klientów i rozmieszczenie placówek medycznych, co pozwala nam strategicznie rozwijać sieć partnerstw tam, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony
— wyjaśniła Danuta Balicka, Allianz Polska.
Partnerzy raportu
Raport został opracowany we współpracy z Agencją Badawczą SW Research oraz partnerami strategicznymi: Allegro, BIK, Krajowe Centrum Danych Otwartych (KCDO), a także partnerami merytorycznymi - Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Pracodawcami RP. W procesie powstawania raportu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów oraz eksperci branżowi.
Pełny raport oraz szczegółowe wyniki wraz z wizualizacjami na mapie dostępne są TUTAJ
O Algolytics
Algolytics to polska firma technologiczna, która dostarcza kompleksową platformę Data Science / Machine Learning oraz zaawansowany moduł Location Intelligence dla biznesu, nauki i administracji, który obejmuje dane adresowe i przestrzenne, narzędzie AutoML do tworzenia modeli predykcyjnych oraz platformę MLOps do wdrażania modeli. Misją Algolytics jest automatyzacja procesów biznesowych oraz wspieranie organizacji w podejmowaniu trafnych decyzji opartych na danych i uczeniu maszynowym.
