W Pałacu Prezydenckim doszło dziś do niecodziennego i niespodziewanego spotkania. I nie chodzi o laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z jednym z czołowych polskich raperów - Peją, a właściwie Ryszardem Andrzejewskim. „Na wysłany list do Kancelarii Prezydenta RP zostaliśmy zaproszeni na oficjalne spotkanie z panem Prezydentem Karolem Nawrockim” - napisał raper na Facebooku i Instagramie. Oprócz Andrzejewskiego na fotografii z prezydentem widoczny jest Gandi Ganda - inny poznański raper, z którym Peja współpracuje od wielu lat. Andrzejewski podkreślił, że z prezydentem rozmawiał „na trudne tematy”.
Od pierwszych chwil prezydentury Karola Nawrockiego głowa państwa chętnie wychodzi do ludzi i przyjmuje gości z różnych środowisk. Niedawno spotkał się z grupą uczniów jednej ze szkół podstawowych na obiecanym kebabie, teraz… Przyjął w Pałacu Prezydenckim jednego z najważniejszych polskich raperów - Peję lub „Rycha Peję”, czyli Ryszarda Andrzejewskiego oraz innego rapera Gandi Gandę, który współpracuje z Andrzejewskim od lat.
Legenda poznańskiego rapu w Pałacu Prezydenckim
W odpowiedzi na wysłany list do Kancelarii Prezydenta RP zostaliśmy zaproszeni na oficjalne spotkanie z panem Prezydentem Karolem Nawrockim 🇵🇱 do, którego doszło w dniu dzisiejszym. Podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim poruszaliśmy tematy trudne a sama rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze. Z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom Kancelarii zaangażowanym w organizację spotkania jak i samemu Panu Prezydentowi. Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej niż pisanie postów w mediach społecznościowych w myśl zasady do odważnych świat należy:) rozmowę uważam za wartościową i pouczającą. Jako obywatele Państwa Polskiego macie pełne prawo do kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym. Salut
— napisał Peja na swoich profilach na Facebooku i Instagramie, zamieszczając zdjęcie z prezydentem i Gandi Gandą.
Czy coś może łączyć prezydenta z raperem z poznańskich Jeżyc?
Urodzony 17 września 1976 r. w Poznaniu Ryszard Andrzejewski to jedna z pierwszych postaci tworzących muzykę i kulturę hiphopową w Polsce. Niejednokrotnie podkreślał, że nie miał łatwego dzieciństwa - w rodzinie obecny był problem alkoholowy, matka rapera zmarła kiedy był dzieckiem, niewiele później - uzależniony od alkoholu ojciec. Andrzejewski miewał zatargi z prawem, nieobce były mu uzależnienia - od 15 lat jest trzeźwym alkoholikiem.
Peji [pisownia celowa - przyp. red.] zdarzało mu się angażować w tematy społeczne i polityczne. Od dawna zabiera głos w sprawie sytuacji w Strefie Gazy, jednoznacznie opowiadając się po stronie Palestyny. W trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi nie udzielił wprost poparcia żadnemu z kandydatów, jednak dawał do zrozumienia, że elitaryzm Platformy Obywatelskiej to nie jego bajka.
Osobiście uważam też, że Polska nigdy nie wygra, dopóki ludzie będą szczuci na siebie nawzajem. Jestem, jak to się mówi, chłopakiem z ludu i zapewne zdarzyło mi się poznać w swoim życiu ludzi pokroju Karola Nawrockiego. Przykre jest to, iż nigdy nie miałem okazji poznać takich ludzi, jak Rafał Trzaskowski. Polacy! Pamiętajcie, że tzw. elita (okropne słowo) to strasznie hermetyczna mniejszość. Mniejszość, do której większość z was, w tym i ja, nigdy nie uzyska dostępu. Kocham Cię Polsko, co by się nie działo!
— w taki sposób Andrzejewski 3 czerwca skomentował na Instagramie i Facebooku wynik wyborów prezydenckich.
Jeżeli chodzi o prezydenta Nawrockiego, to muzyka Peji nie jest mu obca. W jednym z wywiadów podkreślił, że polski rap to muzyka bliska jego sercu. Wśród ulubionych raperów wymienił Liroya, KęKę i właśnie Rycha Peję.
Fanem muzyki Peji od wielu lat jest także… szef BBN, prof. Sławomir Cenckiewicz.
