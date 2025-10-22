10 października wczesnym rankiem w kościele przy ulicy Kobielskiej odnaleziona została kobieta, która nie wie, kim jest. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.
Kobieta została znaleziona w kościele około 6:15 rano. Prawdopodobnie spędziła tam noc.
Obecnie funkcjonariusze policji z wydziału kryminalnego prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości kobiety.
Osoby, które rozpoznają kobietę i mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości proszone są o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie lub kontakt pod numerem tel. 47-723-76-55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji oraz mailowo na adres: [email protected]
— zaapelowała policja.
Rysopis
Wyjaśniono, że kobieta biegle mówi po polsku, ma około 168 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała i długie blond włosy do ramion.
Wskazano, że w dniu odnalezienia była ubrana w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.
as//praga-poludnie.policja.gov.pl
