W kościele odnaleziono kobietę, która nie wie, kim jest. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jej tożsamości. Co o niej wiadomo?

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź odnaleziona kobieta / autor: /praga-poludnie.policja.gov.p
odnaleziona kobieta / autor: /praga-poludnie.policja.gov.p

10 października wczesnym rankiem w kościele przy ulicy Kobielskiej odnaleziona została kobieta, która nie wie, kim jest. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.

Kobieta została znaleziona w kościele około 6:15 rano. Prawdopodobnie spędziła tam noc.

Obecnie funkcjonariusze policji z wydziału kryminalnego prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości kobiety.

Osoby, które rozpoznają kobietę i mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości proszone są o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie lub kontakt pod numerem tel. 47-723-76-55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji oraz mailowo na adres: [email protected]

— zaapelowała policja.

Rysopis

Wyjaśniono, że kobieta biegle mówi po polsku, ma około 168 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała i długie blond włosy do ramion.

Wskazano, że w dniu odnalezienia była ubrana w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.

as//praga-poludnie.policja.gov.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych