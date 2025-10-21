ZDJĘCIA

Wstrząsające! Zabrali 9-miesięczne dziecko... na Rysy. Nie byli w stanie sami zjeść. W tle bohaterska postawa tatrzańskiego przewodnika

autor: Fratria/Instagram
Na facebookowym profilu „Tatromaniak” pojawiła się wstrząsająca relacja! „To najpoważniejsza, najbardziej szokująca sytuacja, jaką przyszło mi opisać na tej stronie” - wskazał autor. Rodzice, turyści z Litwy, zabrali 9-miesięczne dziecko… na Rysy i nie byli w stanie sami zejść na dół. Na pomoc bohatersko pobiegł im tatrzański przewodnik Szymon Stoch.

Wczoraj, szlak na Rysy. Twardy śnieg, oblodzenia, warunki wymagające nie tylko sprzętu, ale i doświadczenia, umiejętności używania go, bardzo dużej czujności

— wskazał Tatromaniak na Facebooku.

Idą… na Rysy. Na szczyt”

Jak czytamy, przewodnik tatrzański Szymon Stoch spotyka turystów z Litwy niosących 9-miesięczne niemowlę. Zagaduje, podpytuje, gdzie idą. Ci wybierają się… na Rysy.

Przewodnik spokojnie tłumaczy, czym się zajmuje, opowiada o warunkach, tłumaczy, dlaczego to słaby pomysł. Później to samo robi inny przewodnik i ratownik HZS, następnie pracownicy schroniska Chaty pod Rysami. Turyści pukają się w czoło, nie wierzą w to, co widzą. Co robią rodzice? Lekceważą wszystkie te uwagi, idą dalej. Jakimś cudem docierają na wierzchołek Rysów, tam dociera do nich, że trzeba jakoś zejść, zaczyna się niepokój

— relacjonował dalej Tatromaniak.

Ojciec dziecka prosi przewodnika o pożyczenie raków i pomoc w zejściu. Przewodnik wie, że nie może zacząć sprowadzać tych ludzi na linie, bo jak coś pójdzie nie tak, to polecą wszyscy. Proponuje wezwanie pomocy - jedyne sensowne wyjście w tej sytuacji. Rodzice dziecka odmawiają. Sytuacja jest patowa. W końcu przewodnik decyduje przejąć dziecko i znieść je w bezpieczniejsze miejsce, czujnie stawiając każdy krok. Wszystko dobrze się kończy

— wskazał.

Tatromaniak: „Brak słów”

Trudno wyobrazić mi sobie, co trzeba mieć w głowie, żeby wziąć 9-miesięczne dziecko na Rysy w takich warunkach. Trudno wyobrazić mi sobie, jak można usłyszeć po drodze tyle uwag od doświadczonych osób i uparcie iść dalej. Trudno wyobrazić mi sobie, jakim obciążeniem psychicznym było to, czego podjął się Szymon. Chłopie, z dużą dozą prawdopodobieństwa uratowałeś temu dziecku życie. Nie wiem, jak spuentować ten wpis. Myślę o tej sytuacji od wczoraj nie tylko jako gość piszący o Tatrach, ale przede wszystkim jako ojciec. I po prostu BRAK SŁÓW

— podkreślił autor wpisu.

Błąd nie był dopuszczalny”

Sam Szymon Stoch zamieścił relację na Instagramie, gdzie pisał tak:

Całe zejście wyglądało tak, że schodziłem krok po kroku z bobasem, będąc pewnym każdego kroku. Jakikolwiek błąd nie był tu dopuszczalny. Rodzicom w najgorszych miejsach czekanem robiłem stopnie. Nikt do nikogo nie odezwał się ani słowem, ich miny mówiły same za siebie. Wielu turystów, gdy mnie widziało, wyciągało telefony i robiło mi zdjęcia. Niestety każdemu musiałem tłumaczyć, że to nie moja córka, że tylko pomagam i że to nie mój pomysł. Rodzice swoje usłyszeli od turystów… .

CZYTAJ WIĘCEJ: Całonocna akcja TOPR na Rysach. Sprowadzali turystę, który utknął i zgubił telefon. Został odnaleziony dzięki sygnałom latarki

tt/FB/Instagram

