Znamy szczegóły pogrzebu Teresy Gaj, byłej sanitariuszki Armii Krajowej i Żołnierza Niezłomnego. Spocznie we Wrocławiu

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: pixabay.com/screenshot wPolityce.pl
autor: pixabay.com/screenshot wPolityce.pl

24 października we Wrocławiu będzie miał miejsce pogrzeb Teresy Gaj, byłej sanitariuszki Armii Krajowej, Żołnierza Niezłomnego, wybitnej lekarki i byłej narzeczonej majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

O godz. 11:30 w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 odprawiona zostanie Msza Święta pogrzebowa, po niej kondukt żałobny przejdzie na pobliski cmentarz, gdzie spocznie Teresa Gaj.

Teresa Partyka-Gaj była emerytowanym, cenionym lekarzem neurologiem. Weteranka była żołnierzem Armii Krajowej, do której dołączyła w wieku 15 lat. Złożyła przysięgę i otrzymała pseudonim „Kotwica”. Po wojnie utrzymywała kontakty z oddziałami leśnymi partyzantki antykomunistycznej w okolicy Ratoszyna. Byli to ludzie majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Z legendarnym „Zaporą” łączyła ją szczególna relacja. Był dla niej nie tylko towarzyszem w walce o wolną Polskę, ale także narzeczonym. Historią tą podzieliła się kilka lat temu także z naszym portalem.

CZYTAJ TAKŻE:

Odeszła śp. Teresa Gaj z domu Partyka. Sanitariuszka Armii Krajowej, Żołnierz Niezłomny, wybitny lekarz, była narzeczona „Zapory”

NASZ WYWIAD. Narzeczona legendarnego „Zapory”: „Podziwiałam go za waleczność, odwagę, ale też za skromność”

tkwl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych