24 października we Wrocławiu będzie miał miejsce pogrzeb Teresy Gaj, byłej sanitariuszki Armii Krajowej, Żołnierza Niezłomnego, wybitnej lekarki i byłej narzeczonej majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.
O godz. 11:30 w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 odprawiona zostanie Msza Święta pogrzebowa, po niej kondukt żałobny przejdzie na pobliski cmentarz, gdzie spocznie Teresa Gaj.
Teresa Partyka-Gaj była emerytowanym, cenionym lekarzem neurologiem. Weteranka była żołnierzem Armii Krajowej, do której dołączyła w wieku 15 lat. Złożyła przysięgę i otrzymała pseudonim „Kotwica”. Po wojnie utrzymywała kontakty z oddziałami leśnymi partyzantki antykomunistycznej w okolicy Ratoszyna. Byli to ludzie majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Z legendarnym „Zaporą” łączyła ją szczególna relacja. Był dla niej nie tylko towarzyszem w walce o wolną Polskę, ale także narzeczonym. Historią tą podzieliła się kilka lat temu także z naszym portalem.
