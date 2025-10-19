„Bardzo smutna wiadomość. Na Wieczną Wartę odszedł Andrzej Kołakowski - bard Niepodległości, pedagog, działacz opozycji antykomunistycznej” - przekazał w mediach społecznościowych doradca prezydenta RP Jan Józef Kasprzyk, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. „Był legendą! Andrzeju, dzięki za wszystko!” - dodał szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz. Gdański IPN podkreślił, że „Jego życie było świadectwem wiary, odwagi i miłości do Polski”. Zmarłego pożegnał również prezydent Karol Nawrocki. „Znaliśmy się od lat, uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Był zawsze tam, gdzie trzeba – wierny zasadom, z Polską w sercu” - napisał.
Zmarł Andrzej Kołakowski. Wielki patriota i dobry, skromny człowiek. Pedagog, działacz społeczny, poeta, pieśniarz i publicysta. W okresie PRL działacz opozycji antykomunistycznej. Znaliśmy się od lat, uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Był zawsze tam, gdzie trzeba – wierny zasadom, z Polską w sercu. Aniu, Tobie i Waszym Bliskim składam wyrazy najszczerszego współczucia, zapewniając o modlitwie za duszę Andrzeja
— czytamy we wpisie prezydenta Nawrockiego.
Bardzo smutna wiadomość. Na Wieczną Wartę odszedł Andrzej Kołakowski - bard Niepodległości, pedagog, działacz opozycji antykomunistycznej. Bezkompromisowy, stojący zawsze po stronie prawdy, wolności i Solidarności. Andrzeju, do zobaczenia w lepszym świecie…
— napisał doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk.
Wiadomość o śmierci Andrzeja Kołakowskiego opublikował również ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan Prezydenta RP
Żegnaj przyjacielu🙏🏻🙏🏻🙏🏻Byłeś wzorowym katolikiem i patriotą❤️❤️❤️Do zobaczenia w niebie🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Z głębokim żalem żegnamy śp. Andrzeja Pawła Kołakowskiego – patrioty, artystę, pedagoga, niezłomnego działacza niepodległościowego. Jego życie było świadectwem wiary, odwagi i miłości do Polski. Łączymy się w bólu z Anną Kołakowską i Rodziną. Niech spoczywa w pokoju
— przekazał gdański IPN.
Wierzyć się nie chce! Boże! Andrzej Kołakowski (lat 61) zmarł! Absolwent KUL, gdańszczanin, pedagog, dr, nauczyciel akademicki, bard, pieśniarz, dobry patriota i człowiek! Antykomunista, konspirator, uczestnik protestów i strajków w l. 80., działacz L-DP „Niepodległość”! Odznaczony przez prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę wysokimi odznaczeniami państwowymi. Zawsze był odważny! Prześladowany przez kierownictwo Muzeum II Wojny Światowej (sprawy w prokuraturze, policji i na Uniwersytecie Gdańskim) w czasach resetu za protest przeciwko prosowieckiej wystawie na UG (opisane w „Zgodzie”). Był legendą! Andrzeju, dzięki za wszystko! Spotkałeś już zapewne Pana, o Którym tak pięknie śpiewałeś: „Miłość się śmiercią stała / słońce siły straciło / i na krzyżu samotnie /rozpostarła się miłość” - z „Ballady o moim Jezusie”
— czytamy we wpisie szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza.
Andrzej Kołakowski - opozycjonista, poeta, mistrz pieśni i nauczyciel akademicki - nie żyje. W niepowtarzalnym stylu pisał i śpiewał o Żołnierzach Wyklętych, zesłańcach syberyjskich, Powstańcach Styczniowych. Niech spoczywa w spokoju
— dodała Agnieszka Jędrzak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Mec. Bartosz Lewandowski podkreślił, że miał zaszczyt „bronić go po jednym z głośnych protestów obywatelskich jakie prowadził”.
Bard i wspaniały, bardzo ciekawy człowiek oraz patriota, po którym została mi wręczona przez niego płyta z dedykacją.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/743579-nie-zyje-andrzej-kolakowski-prezydent-wierny-zasadom
