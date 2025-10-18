Pierwsza dama Marta Nawrocka, która mocno zaangażowała się w działania profilaktyczne związane z walką z rakiem piersi, została zaatakowana przez hejterów za to, że w wydarzeniach związanych z tym zagadnieniem wystąpiła w różowych strojach. Kolor ten jest symbolem walki w ramach tzw. różowego października.
Październik jest międzynarodowym miesiącem świadomości raka piersi. Jego symbolem jest kolor różowy. Kolor ten często jest eksponowany przez światowe postacie ze świata polityki, mediów czy sportu, które zwracają w ten sposób uwagę na istotę profilaktyki przed tym rodzajem nowotworu. W kampanię tę mocno zaangażowała się pierwsza dama Marta Nawrocka.
Pierwsza Dama Marta Nawrocka wspiera kobiety w walce z rakiem piersi. Małżonka Prezydenta RP odwiedziła mammobus, który z jej inicjatywy i we współpracy z Dyrektor Łazienek Królewskich stanął dziś przy Pałacu Myślewickim
— poinformowano na stronie Kancelarii Prezydenta RP.
Pierwsza Dama Marta Nawrocka w mammobusie, który z jej inicjatywy stanął dziś w Łazienkach Królewskich. Z badań skorzystało kilkadziesiąt kobiet. #RożowyPaździernik
— wskazała Żaklina Skowrońska z Kancelarii Prezydenta RP.
Polski Dzień Walki z Rakiem Piersi i symboliczny wyraz wsparcia Pierwszej Damy dla wszystkich kobiet, które walczą o swoje zdrowie i życie
— dodawała w innym wpisie.
Atak na pierwszą damę
Niestety w mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów ze strony kobiet, które… krytykowały Martę Nawrocką za jej stylizacje, a konkretnie za to, że w wydarzeniach brała udział w różowych stylizacjach, czyli w kolorze, który symbolizuje walkę z rakiem piersi.
Marta Nawrocka była m.in. nazywana pogardliwie „barbie” z powodu tego koloru. Warto jednak zauważyć, że kolor różowy jest często używany nawet przez sportowców sportów walki, którzy nie mają problemu, by wystąpić w różowych barwach w tym miesiąc, ale jak widać na taki kolor zdaniem niektórych nie może zdecydować się pierwsza dama.
Gdyby tylko istniał ktoś, kto może pani Irenie wytłumaczyć czemu „Barbie” ten różowy kolor wybrała… Profilaktyka i leczenie, drogie Panie!! I nie, nie jest to złośliwy przytyk do osoby piszącej ten post. Większość kobiet to rozumie
— zauważyła dziennikarka Kanału Zero Joanna Pinkwart, udostępniając wpis jednej z hejterek.
Im więcej silniczkowego szamba pod każdym zdjęciem Nawrockiej, nawet tym z akcji profilaktycznej, tym bardziej jestem pewna, że znakomita większość normalsów nabiera sympatii do gnojonej w ten sposób kobiety. Kiedy obie strony się nauczą minimalnego szacunku do kobiet?
— pytała publicystka Katarzyna Sadło znana jako „Kataryna”.
