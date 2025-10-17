Na jednym z TikTokowych profili pojawiło się nagranie z prezydentem Karolem Nawrocki, który spotyka się z młodzieżą podczas Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi. Jedna z uczestniczek zapytała, za ile lajków pod nagraniem prezydent przyjedzie do jej szkoły. Poprzednim razem prezydent przyjechał za jedynie 4 polubienia, teraz młodzież dostała znacznie cięższe zadanie!
Prezydent Karol Nawrocki co rusz pokazuje swoją naturalność i bliskość z Polakami. Niedawno odwiedził Wolanów, gdzie spotkał się z młodzieżą, która we wrześniu zaprosiła go na ponowną wizytę. W sieci pojawiło się nagranie z wizyty Karola Nawrockiego w miejscowym lokalu z kebabem. Po wspólnym posiłku głowa państwa udała się również na mecz piłkarskiej A-klasy.
Wyzwanie prezydenta dla młodzieży
Prezydent Nawrocki w trakcie wczorajszego spotkania z młodzieżą podczas Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi otrzymał kolejne zaproszenie. W pewnym momencie padła kolejna propozycja odwiedzin.
Panie prezydencie, mam pytanie. Za ile lajków przyjedzie pan do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze?
— zapytała jedna z dziewczyn.
Po chwili zastanowienia prezydent odpowiedział: „142 784”.
Deklaracja głowy państwa wywołała entuzjazm. Na ten moment nagranie polubiło 10,4 tys. użytkowników.
