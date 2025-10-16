WIDEO

Pierwsza dama będzie wspierać inicjatywy profilaktyczne związane z wykrywaniem raka piersi! "Dbajmy o siebie, badajmy się"

Marta Nawrocka / autor: PAP/Radek Pietruszka
Marta Nawrocka / autor: PAP/Radek Pietruszka

Pierwsza dama Marta Nawrocka zadeklarowała, że będzie wspierać inicjatywy profilaktyczne związane z wykrywaniem raka piersi. „Dbajmy o siebie, badajmy się” - zaapelowała podczas spotkania z przedstawicielkami klubów Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Marta Nawrocka spotkała się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielkami klubów Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, w związku z przypadającym w październiku Polskim Dniem Walki z Rakiem Piersi.

Jesteście prawdziwymi bohaterkami codzienności. Macie wielką odwagę dzielić się swoim doświadczeniem, dawać nadzieję kobietom, które walczą o powrót do zdrowia

— zwróciła się do kobiet.

Będę wspierać inicjatywy profilaktyczne”

Sama nie doświadczyłam choroby nowotworowej, ale wśród moich bliskich są kobiety, które zmagały się z rakiem piersi i bardzo dobrze wiem, jak ważna jest obecność drugiego człowieka, jego wsparcie, rozmowa z nim. Dlatego będę wspierać wszystkie inicjatywy profilaktyczne

— zadeklarowała.

Podkreśliła, że z dumą przyjęła rolę ambasadorki walki z rakiem piersi.

To wielki zaszczyt, że mogę wspierać i reprezentować kobiety, które nie tylko walczą z chorobą, ale też dotyka ich samotność i niezrozumienie

— powiedziała.

Poinformowała, że w najbliższą sobotę, 18 października, w Łazienkach Królewskich będzie działał mammobus, w którym wykonywane będą bezpłatne badania piersi.

Niech ten różowy październik, miesiąc świadomości, raka piersi niesie nam nadzieję

— dodała.

PAP

