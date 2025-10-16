Pierwsza dama Marta Nawrocka zadeklarowała, że będzie wspierać inicjatywy profilaktyczne związane z wykrywaniem raka piersi. „Dbajmy o siebie, badajmy się” - zaapelowała podczas spotkania z przedstawicielkami klubów Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.
Marta Nawrocka spotkała się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielkami klubów Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, w związku z przypadającym w październiku Polskim Dniem Walki z Rakiem Piersi.
Jesteście prawdziwymi bohaterkami codzienności. Macie wielką odwagę dzielić się swoim doświadczeniem, dawać nadzieję kobietom, które walczą o powrót do zdrowia
— zwróciła się do kobiet.
„Będę wspierać inicjatywy profilaktyczne”
Sama nie doświadczyłam choroby nowotworowej, ale wśród moich bliskich są kobiety, które zmagały się z rakiem piersi i bardzo dobrze wiem, jak ważna jest obecność drugiego człowieka, jego wsparcie, rozmowa z nim. Dlatego będę wspierać wszystkie inicjatywy profilaktyczne
— zadeklarowała.
Podkreśliła, że z dumą przyjęła rolę ambasadorki walki z rakiem piersi.
To wielki zaszczyt, że mogę wspierać i reprezentować kobiety, które nie tylko walczą z chorobą, ale też dotyka ich samotność i niezrozumienie
— powiedziała.
Poinformowała, że w najbliższą sobotę, 18 października, w Łazienkach Królewskich będzie działał mammobus, w którym wykonywane będą bezpłatne badania piersi.
Niech ten różowy październik, miesiąc świadomości, raka piersi niesie nam nadzieję
— dodała.
