Polska wymiera. To dramatyczne stwierdzenie jest niestety smutnym faktem. W 2024 roku Polska straciła ponad 150 tysięcy mieszkańców. Przekładając to na realną rzeczywistość to tak jak by zmieść z powierzchni Polski jedno z miast takich jak: Rzeszów, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Bielsko-Biała, Opole czy Płock. I jest to kolejny, piąty z rzędu rok z tak zatrważającymi danymi. Bez wojny, bez okupacji, z potężną depopulacją. W 5 lat pięć miast zniknęło.
Od 2011 roku ludność w Polsce spada. W zeszłym roku wskaźnik dzietności osiągnął dramatyczny i rekordowo niski poziom 1,099 (!). Proces wymierania Polski przyspieszył znacznie po 2020 roku, głównie na skutek pandemii COVID-19, wzrostu liczby zgonów, dalszego spadku urodzeń, a także późniejszego lęku wywołanego wybuchem wojny na Ukrainie.
Na początku 2025 roku Polska liczyła już tylko 37 437 tys. mieszkańców – tak źle jeszcze nie było w XXI wieku, to również najmniej od ponad 40 lat (!). Wiele analiz wskazuje, że sytuacja demograficzna Polski staje się jednym z największych wyzwań społeczno-ekonomicznych XXI wieku. Naszym zdaniem najważniejszym.
Pomimo tak negatywnych trendów jako Fundacja Mamy i Taty widzimy światełko w tunelu. Rodzina wciąż uznawana jest za najwyższą wartość we wszystkich kategoriach wiekowych. A w sferze deklaracji zdecydowana większość Polaków w wieku rozrodczym chciałaby mieć dzieci.
O aktualnej sytuacji demograficznej w Polsce i państwach ościennych dowiesz się za sprawą najnowszego raportu Fundacji Mamy i Taty „Polska wymiera. Diagnoza i medialne rozwiązania komunikacyjne”. W tymże raporcie oprócz aktualnej diagnozy sytuacji demograficznej w Polsce i u naszych sąsiadów, analizujemy przykładowe rozwiązania komunikacyjne, jakie mogą zachęcać do założenia rodziny i wzmocnienia jej wizerunku. Wizerunku, podkreślmy, stale osłabianego przez dużą część mediów.
Jednym z nielicznych Państw mających znaczący przyrost demograficzny jest Izrael i to pomimo toczącej się tam okrutnej wojny. Dlaczego Izrael tak dobrze radzi sobie z demografią - o tym też w raporcie. To ciekawe, że dla Izraela dzietność jest kluczowym obszarem strategicznym o który potrafi dbać, a my jesteśmy w wyjątkowo dramatycznej sytuacji nawet dla tle krajów Europy Centralnej.
Raport ten nie powstałby bez Waszych darowizn. Chcemy kontynuować te analizy dlatego zwracam się do Państwa o mocne wsparcie finansowe. Każda kwota ma znaczenie. Nie czekajcie na później, pomóżcie nam już teraz.
Obecnie Państwo Polskie wydaje się dezerterować z prowadzenia polityki pro-rodzinnej. Nie możemy patrzeć biernie na wymieranie Polski. Trzeba pilnie podjąć środki zaradcze. Jednym z nich, o którym piszemy w raporcie jest komunikacja, czyli trafianie z umiejętnym przekazem do odbiorców.
Chcielibyśmy przygotować kampanię społeczną dotyczącą dzietności. Na to potrzebne są pieniądze. Proszę o Waszą pomoc, pomoc Waszych znajomych i przyjaciół.
Nie bądźmy bierni, gdy co roku w Polsce znika miasto średniej wielkości. Raport jest do ściągnięcia pod tym adresem
Dziękuję za Wasz wkład finansowy w funkcjonowanie Fundacji Mamy i Taty.
Pozdrawiam Państwa,
Marek Grabowski
Prezes Fundacji Mamy i Taty
