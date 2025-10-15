Ruch spółdzielczy może być fundamentem odbudowy więzi społecznych: w osiedlach, wspólnotach, inicjatywach lokalnych oraz przez projekty wspierane przez Fundację Stefczyka.
Społeczność nie powstaje sama — tworzy się przez wspólne działania. Spółdzielnie socjalne, lokalne inicjatywy usługowe, spółdzielnie energetyczne czy spożywcze to przykłady instytucji, gdzie mieszkańcy współzarządzają dobrami wspólnymi. Dzięki temu wzrasta zaufanie, aktywność społeczna i odpowiedzialność za przestrzeń, w której żyjemy.
Fundacja Stefczyka angażuje się w działania społeczne, wspierając osoby potrzebujące, edukację i projekty lokalne. W akcji „Skarbonka” wspierała Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – wraz z Kasą Stefczyka przyznała darowiznę 24 000 zł, która pomogła placówce w organizacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych.
Rok Spółdzielczości to moment, by promować spółdzielnie usług (np. opieka opiekuńcza, usługi wspólne, remonty), w których mieszkańcy sami kreują ofertę. To także czas na budowanie platform współpracy między NGO, samorządami i ruchami spółdzielczymi — dzielenie się pomysłami, zasobami i doświadczeniem.
Model spółdzielczy może przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu: spółdzielnie socjalne zatrudniają osoby dotknięte marginalizacją, dając im udział i godność. Poprzez wspólnotowe działania można budować kapitał społeczny, który przeciwdziała samotności, fragmentacji i izolacji.
W Roku Spółdzielczości warto powrócić do przekonania, że społeczeństwo silne to społeczeństwo współdziałające. Z pomocą Fundacji Stefczyka i lokalnych inicjatyw spółdzielczych możemy budować wspólne przestrzenie, zaufanie i realne działanie — nie w idei, ale w codzienności.
