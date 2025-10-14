„Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty! W dniu Waszego święta życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy!” - podkreśliła Para Prezydencka z okazji przypadającego dziś Dnia Edukacji Narodowej.
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powołania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia przekazała Para Prezydencka.
„Niech nauczanie przynosi Państwu spełnienie”
Drodzy Rodacy
— rozpoczął prezydent Nawrocki.
Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele
— kontynuowała Pierwsza Dama.
Z okazji Państwa święta serdecznie pozdrawiamy wszystkich pedagogów
— wskazał Karol Nawrocki.
Życzymy Państwu satysfakcji z rozwoju zawodowego, dobrej energii do pracy z uczniami i radości z ich osiągnięć
— powiedziała Marta Nawrocka.
Nie mamy wątpliwości, że to właśnie dobra polska szkoła jest miejscem, w którym wykuwa się przyszłość Polski. Uczeń, który z niej wychodzi, powinien czuć dumę z bycia Polakiem, znać i szanować polską historię i kulturę. Nie będzie normalnej Polski bez normalnej szkoły, a mogą ją tworzyć tylko dobrzy nauczyciele
— podkreślił prezydent.
Nasze dzieci chodzą do szkoły i sami najlepiej wiemy, jak ważni są pedagodzy oddani swojej pracy. Tacy, którzy na miejscu pierwszym stawiają dobro podopiecznych. Dziękujemy za wysiłek, który nieustannie Państwo podejmują
— zaznaczyła Pierwsza Dama.
Państwa praca zasługuje na najwyższe uznanie. To dzięki niej dojrzewają kolejne pokolenia Polaków. Budowa Polski współczesnej, bezpiecznej, normalnej, przywiązanej do wartości patriotycznych to wielkie zobowiązanie. Niech nigdy nie zabraknie państwu sił do realizowania tej misji
— wskazał Karol Nawrocki.
Niech nauczanie przynosi Państwu spełnienie i dumę z edukacyjnych osiągnięć. Życzymy, aby obecny rok szkolny obfitował w sukcesy
— podkreśliła Marta Nawrocka.
Wszystkiego dobrego
— dodał prezydent Nawrocki.
