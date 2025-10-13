Od lipca do września najgorzej oceniana była sytuacja polityczna, a w następnej kolejności sytuacja gospodarcza w naszym kraju. Bieżące oceny sytuacji w zakładach pracy i poziomu życia respondentów były przez cały trzeci kwartał dodatnie – wynika z analizy CBOS.
CBOS na podstawie badań zrealizowanych od lipca do września 2025 r. przygotował kwartalny bilans nastrojów społecznych. Dynamikę zmian nastrojów i ich bilans przedstawił w postaci średnich na pięciopunktowej skali od minus 2 (bardzo źle) do plus 2 (bardzo dobrze).
Zła ocena sytuacji politycznej
Jak podano w bilansie, na początku trzeciego kwartału oceny sytuacji politycznej pogorszyły się, w lipcu osiągnęły najniższy poziom na przestrzeni ostatniego roku.
W kolejnych miesiącach postrzeganie sytuacji politycznej stopniowo poprawiało się, jednak średnie nadal pozostawały wyraźnie ujemne
— zaznaczono.
W podobny sposób w trzecim kwartale zmieniały się przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w perspektywie roku. W lipcu prognozy nieco się pogorszyły i w kolejnych miesiącach utrzymywały się na podobnym, niskim poziomie. Przez cały trzeci kwartał w prognozach dotyczących sytuacji politycznej silniej wybrzmiewał pesymizm niż optymizm.
Obawy o stan gospodarki
Oceny sytuacji gospodarczej na początku trzeciego kwartału nie uległy większym zmianom. W lipcu i sierpniu – w porównaniu z poprzednim kwartałem – nie odnotowano istotnych przesunięć, natomiast we wrześniu nastąpiła poprawa.
W efekcie pod koniec trzeciego kwartału oceny były lepsze niż na jego początku i zadowolenie było wyrażane silniej niż niezadowolenie
— podano.
W trzecim kwartale 2025 roku przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej pogorszyły się i przez cały ten okres średnie miały wartości ujemne, co - jak wyjaśnia CBOS - oznacza, że „obawy przed pogorszeniem sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku były silniej wyrażane niż nadzieje na poprawę”.
Nastroje w zakładach pracy
Tak jak w poprzednich kwartałach oceny sytuacji w zakładach pracy pozostawały jednoznacznie pozytywne – zadowolenie przeważało nad niezadowoleniem.
Lipiec i sierpień należały do lepszych miesięcy w ciągu minionego roku, natomiast we wrześniu odnotowaliśmy niewielki spadek ocen. Mimo to ogólny bilans ocen w trzecim kwartale wskazuje na utrzymanie się dobrych nastrojów
— czytamy w bilansie.
W trzecim kwartale prognozy odnoszące się do sytuacji w zakładach pracy w perspektywie roku pozostawały dodatnie i względnie stabilne, z przewagą optymizmu. Jak podano, ich poziom był w dużej mierze zbliżony do obserwowanego w drugim kwartale 2025 roku.
Ocena poziomu życia
W trzecim kwartale 2025 roku oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin pozostawały zdecydowanie pozytywne i stosunkowo stabilne.
Zadowolenie wyraźnie przeważało nad niezadowoleniem, a w ciągu kwartału obserwowaliśmy nieznaczne fluktuacje — lekkie osłabienie w środku kwartału i poprawę we wrześniu
— zauważa CBOS.
Przewidywania dotyczące poziomu życia w perspektywie roku były nieco gorsze niż w drugim kwartale. Po sierpniowym pogorszeniu we wrześniu nastąpiła lekka poprawa. Przez cały okres nadzieje były wyrażane silniej niż obawy.
Na początku trzeciego kwartału oceny odnoszące się do sytuacji politycznej pogorszyły się. W kolejnych dwóch miesiącach nastąpiła ich stopniowa poprawa. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, po stabilnych dwóch pierwszych miesiącach we wrześniu odnotowaliśmy poprawę nastrojów i w efekcie na koniec trzeciego kwartału średnie ocen były najwyższe na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Natomiast średnie prognoz dotyczące obu tych obszarów przez cały trzeci kwartał pozostawały ujemne
— podsumował CBOS.
Z kolei sfera prywatna – sytuacja w zakładach pracy i poziom życia respondentów i ich rodzin – była oceniana jednoznacznie pozytywnie; choć w obu obszarach wystąpiły drobne wahania w ciągu kwartału, to ogólny bilans nastrojów był korzystny. W przewidywaniach mieliśmy do czynienia ze stabilizacją wskaźników
— dodano.
