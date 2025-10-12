Tragedia w samolocie PLL LOT! Na pokładzie zmarł pasażer. Dreamliner po dwóch godzinach lotu zawrócił i awaryjnie lądował w Kopenhadze

Na pokładzie Boeing 787-8 Dreamliner zmarł pasażer / autor: Fratria

Wczoraj w czasie rejsu LO26 z Polski do Stanów Zjednoczonych doszło do tragedii. Dreamliner po dwóch godzinach lotu zawrócił i awaryjnie lądował w Kopenhadze. „Na pokładzie zmarł pasażer” - podał portal Onet.

Boeing 787-8 Dreamliner wystartował z Lotniska Chopina w Warszawie o godz. 17 z minutami. Do Nowego Jorku miał dotrzeć po ok. dziewięciu godzinach podróży — lądowanie zaplanowano na godz. 20.20

Pasażer zmarł na pokładzie samolotu

Jak podano, samolot leciał na zachód, a później na północ w kierunku Skandynawii. Niestety, co potwierdził rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, na pokładzie zmarł pasażer.

Dreamliner awaryjnie wylądował w Kopenhadze po dwóch godzinach lotu. Po zatrzymaniu maszyny na płycie lotniska służby medyczne i techniczne przystąpiły do działań.

Nie jest znana tożsamość zmarłego ani przyczyna jego śmierci.

