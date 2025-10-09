Mija szósty rok od śmierci prof. Jana Szyszko. Minister środowiska, profesor nauk leśnych, ekolog, poseł na Sejm czterech kadencji, sędzia Trybunału Stanu zmarł 9 października 2019 roku w Starej Miłosnej. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” żona profesora, Krystyna Szyszko, podkreślała, że „w sercu miał Polskę i niezwykle kochał ojczyznę”. „Chciał, żeby Polacy mieli poczucie dumy i próbował wyciągnąć Polaków z kompleksów, w które wpędzały ich lata komuny”.
Szósta rocznica śmierci prof. Szyszko
Prof. Jan Szyszko zmarł nagle 9 października 2019 roku. Wniósł on ogromny wkład w rozwój nauk przyrodniczych. Urodził się w 1944 roku w Starej Miłosnej. Był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych, autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. W Sejmie zasiadał od czterech kadencji.
Jego kariera polityczna rozpoczęła się pod koniec lat 80-tych, kiedy działał m.in. w samorządzie podwarszawskiej gminy Wesoła. Od początku lat 90-tych był działaczem Porozumienia Centrum. Do PiS wstąpił w 2001 roku. W latach 1999-2000 był prezydentem Konwencji Klimatycznej ONZ.
Szyszko formalnie kierował Ministerstwem Środowiska pięć razy. Po raz pierwszy w rządzie Jerzego Buzka (od końca 1997 roku do połowy października 1999); po raz drugi i trzeci w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego (w latach 2005-2007). W rządach PiS został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na funkcję szefa resortu środowiska 16 listopada 2015 roku, kiedy na czele Rady Ministrów stała premier Beata Szydło. Następnie w grudniu 2017 roku został ponownie powołany na to stanowisko w nowoutworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego. W styczniu 2018 r. z funkcji tej odwołał go prezydent Duda.
Minister Szyszko podczas swojej pracy w ministerstwie zwracał też uwagę na politykę klimatyczną.
