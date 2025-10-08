Leki na receptę, suplementy, prywatne wizyty lekarskie i badania diagnostyczne – wszystko to generuje konkretne koszty, które coraz wyraźniej odczuwamy w domowych budżetach. Nowe badanie opinii publicznej przeprowadzone w 2025 roku pokazuje, że zdecydowana większość Polaków kupuje leki na receptę, a wielu z nas jest gotowych zapłacić za szybszy dostęp do lekarza. Ile dokładnie wydajemy na zdrowie i kto płaci najwięcej? Sprawdzamy.
Leki na receptę: najczęściej od 200 do 500 zł rocznie
Aż 87% Polaków deklaruje zakup leków na receptę, co pokazuje, jak powszechne jest to zjawisko. Najwięcej osób (31%) przyznało, że wydaje na nie rocznie od 200 do 500 zł. Co ósmy respondent (13%) przekracza próg 1000 zł, a najwięcej takich odpowiedzi pochodziło od seniorów (19% w wieku 60+).
Wydatki te różnią się w zależności od płci:
• Kobiety częściej mieszczą się w przedziale 200–500 zł (32%),
• Mężczyźni częściej deklarują brak wydatków (9%) lub przekroczenie 1000 zł (15%).
Najwięcej wydających 200–500 zł znajduje się wśród osób w wieku 18–44 lata, co pokazuje, że także młodsi pacjenci regularnie korzystają z leków przepisanych przez lekarza.
E-recepta – wygodne rozwiązanie dla zapracowanych
W kontekście rosnących wydatków i ograniczonego dostępu do lekarzy, e-recepty zyskują na popularności jako szybka i wygodna forma kontynuowania leczenia. Platforma Erecept.pl umożliwia uzyskanie e-recepty bez wychodzenia z domu. To rozwiązanie wybierają szczególnie osoby, które potrzebują regularnych leków, a jednocześnie chcą uniknąć długiego oczekiwania na wizytę stacjonarną.
Leki bez recepty: 66% Polaków wydaje do 500 zł rocznie
Leki OTC (czyli bez recepty) również stanowią znaczący wydatek. Zaledwie 4% badanych zadeklarowało, że nie wydaje na nie nic. Najwięcej osób (66%) mieści się w przedziałach:
• do 200 zł – 36% respondentów,
• 200–500 zł – 30% respondentów.
Kobiety częściej niż mężczyźni wydają na ten cel między 200 a 500 zł (34% vs. 27%), natomiast mężczyźni częściej mieszczą się w niższym przedziale wydatków lub deklarują brak wydatków.
Prywatne wizyty lekarskie – kosztowne, ale potrzebne
Co czwarty Polak przyznał, że nie korzysta z prywatnych wizyt u lekarza. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi aż 32%, natomiast u kobiet tylko 17%. Kobiety także częściej wydają większe kwoty – 26% z nich przeznacza na prywatne konsultacje 200–500 zł rocznie, w porównaniu do 22% mężczyzn.
Najwięcej wydających 200–500 zł znajduje się wśród osób młodszych (18–34 lata), natomiast osoby starsze (60+) częściej w ogóle nie korzystają z wizyt prywatnych (31%).
Diagnostyka: wiele osób nie płaci za badania
Aż 40% Polaków nie płaci za badania diagnostyczne, korzystając z usług NFZ lub w ogóle ich nie wykonując. W grupie wiekowej 60+ odsetek ten sięga 48%.
Wśród osób, które ponoszą koszty badań:
• 31% w wieku 18–34 lata wydaje do 200 zł rocznie,
• 17% kobiet i 12% mężczyzn przeznacza na ten cel 200–500 zł.
To pokazuje, że młodsze i bardziej aktywne zawodowo osoby częściej inwestują w diagnostykę, by szybciej uzyskać wyniki i mieć większy wpływ na swoje zdrowie.
Polacy są gotowi płacić za szybszy dostęp do lekarza
Badanie ujawnia także ciekawy trend – aż 80% Polaków jest gotowych zapłacić, aby szybciej dostać się do lekarza. Najwięcej osób (46%) zrobiłoby to tylko w pilnych przypadkach, ale aż 20% – zawsze, jeśli to możliwe. Zaledwie 13% zadeklarowało, że nigdy nie dopłaci do wizyty.
Podsumowanie
Leki, wizyty i badania to istotna część domowych wydatków Polaków – najczęściej w przedziale 200–500 zł rocznie. Rosnąca popularność e-recept i usług online, takich jak Erecept.pl, pokazuje, że pacjenci szukają wygodnych i dostępnych rozwiązań, które pozwolą im szybciej i łatwiej zadbać o zdrowie.
W dobie ograniczonych terminów w publicznej opiece zdrowotnej, cyfrowe rozwiązania mogą stanowić realną pomoc – zarówno w kontynuacji leczenia, jak i w ograniczeniu kosztów.
Źródło: Badanie opinii przeprowadzone w 2025 roku na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków.
