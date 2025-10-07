„Kiedy awanturnicy krzyczą o jakimś głupim teleskopie, wiceminister nauki pokazuje na konkretach: polskie szkolnictwo wyższe nigdy nie miało się lepiej” - komentuje były minister Janusz Cieszyński na portalu X. Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy pochwaliła się nowym kierunkiem na UW „Płeć i seksualność”. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.
Wiceminister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk pochwaliła się wprowadzeniem nowego kierunku na UW…
I na koniec pracowitego poniedziałku na Uniwersytecie Warszawskim inauguracja nowego kierunku studiów magisterskich Płeć i seksualność. Trzymam za Was kciuki ! A z braku lustra za mirror robi phone
— napisała na portalu X.
Lewica zajmuje się nie tym co powinna…
Politycy i komentatorzy życia politycznego odnieśli się do sprawy na portalu X.
Pani wiceministro, wielkie gratulacje. Tego właśnie potrzebuje Polska!
— dworuje poseł PiS Dariusz Matecki.
Teraz to już bez wątpienia poszybujemy w rankingach…
— skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.
Poseł PiS Andrzej Śliwka odniósł się do sprawy, używając emotikony „face palm”.
Świetnie. Na cholerę nam astronomia, badania, największy w Europie Środkowej radioteleskop. Lepiej otworzyć kierunek Płeć i seksualność. Na działanie radioteleskopu zabrakło 600 tysięcy złotych. Ile kosztował kierunek Płeć i seksualność na UW?
— dodał poseł Konfederacji Sławomir Mentzen.
Płcie są dwie. Seksualność to sprawa prywatna. Można się rozejść, nie trzeba do tego kilku lat studiów
— stwierdził Krzysztof Mulawa z Konfederacji.
Ulubiony kierunek pracowników McDonalds. BTW ludzie robią lepsze sztuczki z telefonem i lustrem
— skomentował Rafał Mekler z Konfederacji.
Kiedy awanturnicy krzyczą o jakimś głupim teleskopie, wiceminister nauki pokazuje na konkretach: polskie szkolnictwo wyższe nigdy nie miało się lepiej
— napisał były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
Polka nauka tonie, zaraz zamkną 20-letni radioteleskop w Toruniu, a kolejne projekty naukowe zostają bez finansowania. Tymczasem wiceminister
— skomentował Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
W Polsce gender studies istnieją od 1996 r. Ciekawe ile przez niemal trzy dekady wydaliśmy na ideologiczne głupoty lewicy? Mam nadzieję, że kiedyś to wszystko szlag trafi, jak Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu
— zastanawiał się dziennikarz Jan Pawlicki.
Jak widać, dla Lewicy nie jest ważny rozwój czy gospodarka, tylko ideologia, którą chcą uszczęśliwiać wszystkich dookoła.
