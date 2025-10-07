KOMENTARZE

Nie ma pieniędzy na działanie teleskopu. Tymczasem wiceminister z Lewicy chwali się kierunkiem na UW... o płci. W sieci zawrzało!

Kiedy awanturnicy krzyczą o jakimś głupim teleskopie, wiceminister nauki pokazuje na konkretach: polskie szkolnictwo wyższe nigdy nie miało się lepiej” - komentuje były minister Janusz Cieszyński na portalu X. Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy pochwaliła się nowym kierunkiem na UW „Płeć i seksualność”. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Wiceminister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk pochwaliła się wprowadzeniem nowego kierunku na UW…

I na koniec pracowitego poniedziałku na Uniwersytecie Warszawskim inauguracja nowego kierunku studiów magisterskich Płeć i seksualność. Trzymam za Was kciuki ! A z braku lustra za mirror robi phone

— napisała na portalu X.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wszystko zniszczą! Największy radioteleskop w Polsce może przestać istnieć. Nie dostał finansowania z ministerstwa. Burza w sieci

Lewica zajmuje się nie tym co powinna…

Politycy i komentatorzy życia politycznego odnieśli się do sprawy na portalu X.

Pani wiceministro, wielkie gratulacje. Tego właśnie potrzebuje Polska!

— dworuje poseł PiS Dariusz Matecki.

Teraz to już bez wątpienia poszybujemy w rankingach…

— skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.

Poseł PiS Andrzej Śliwka odniósł się do sprawy, używając emotikony „face palm”.

Świetnie. Na cholerę nam astronomia, badania, największy w Europie Środkowej radioteleskop. Lepiej otworzyć kierunek Płeć i seksualność. Na działanie radioteleskopu zabrakło 600 tysięcy złotych. Ile kosztował kierunek Płeć i seksualność na UW?

— dodał poseł Konfederacji Sławomir Mentzen.

Płcie są dwie. Seksualność to sprawa prywatna. Można się rozejść, nie trzeba do tego kilku lat studiów

— stwierdził Krzysztof Mulawa z Konfederacji.

Ulubiony kierunek pracowników McDonalds. BTW ludzie robią lepsze sztuczki z telefonem i lustrem

— skomentował Rafał Mekler z Konfederacji.

Kiedy awanturnicy krzyczą o jakimś głupim teleskopie, wiceminister nauki pokazuje na konkretach: polskie szkolnictwo wyższe nigdy nie miało się lepiej

— napisał były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Polka nauka tonie, zaraz zamkną 20-letni radioteleskop w Toruniu, a kolejne projekty naukowe zostają bez finansowania. Tymczasem wiceminister

— skomentował Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.

W Polsce gender studies istnieją od 1996 r. Ciekawe ile przez niemal trzy dekady wydaliśmy na ideologiczne głupoty lewicy? Mam nadzieję, że kiedyś to wszystko szlag trafi, jak Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu

— zastanawiał się dziennikarz Jan Pawlicki.

Jak widać, dla Lewicy nie jest ważny rozwój czy gospodarka, tylko ideologia, którą chcą uszczęśliwiać wszystkich dookoła.

