Nawet po 25 września rodzice mogą wypisać swoje dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej. O krokach, jakie należy podjąć w takiej sytuacji informuje Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Jeżeli placówka naruszyła obowiązki związane z organizacją nowego przedmiotu, wciąż można wypisać ucznia z zajęć!
Jeżeli nie udało się Państwu wypisać dziecka z zajęć edukacji zdrowotnej przed 25 września, wciąż jest szansa, aby to zrobić. O takiej możliwości informuje KROPS (Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły).
Rodzic może podjąć kroki, aby wypisać dziecko z tych zajęć szczególnie w sytuacji istotnego naruszenia przez szkołę obowiązków związanych z organizacją nowego przedmiotu
— czytamy w stanowisku KROPS, która podaje dwa przykłady takiego naruszenia przez szkołę obowiązków.
Dwa przykłady
Są to m.in. sytuacje, gdy szkoła nie zorganizowała spotkania informacyjnego poświęconego informacjom na temat treści zawartych w programie tego przedmiotu. Taki obowiązek nakłada na placówki edukacyjne rozporządzenie MEN z 7 kwietnia 2025.
Inny przykład to świadome wprowadzenie rodziców w błąd, np. poprzez pominięcie na tego rodzaju spotkaniu treści dotyczących bloku tematycznego „zdrowie seksualne” lub zapowiadając, że będą one pomijane (tymczasem są to treści obowiązkowe, wynikające z podstawy programowej, więc ich realizacja może zostać wymuszona na szkole przez nadzór pedagogiczny.
Pełna treść stanowiska KROPS
Warszawa, dnia 30.09.2025
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły
STANOWISKO WS. WYPISYWANIA DZIECI Z EDUKACJI ZDROWOTNEJ PO 25.09.2025
W związku z licznymi pytaniami rodziców o możliwość wypisania dziecka z nowego przedmiotu „edukacja zdrowotna” po 25 września br. Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły przedstawia następujące stanowisko.
-1. Niezłożenie pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach edukacji zdrowotnej w terminie do 25 września nie musi oznaczać, że rodzic stracił możliwość wypisania dziecka z tych zajęć także po tym terminie.
-2. Rodzic może podjąć kroki, aby wypisać dziecko z tych zajęć szczególnie w sytuacji istotnego naruszenia przez szkołę obowiązków związanych z organizacją nowego przedmiotu, na przykład, gdy:
szkoła nie zorganizowała spotkania informacyjnego, na którym przedstawiono by informacje na temat treści tego przedmiotu, co jest złamaniem rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 7 kwietnia 2025 r.;
szkoła świadomie wprowadziła rodziców w błąd, np. nie informując na tego typu spotkaniu o treściach dotyczących bloku tematycznego „zdrowie seksualne” bądź twierdząc, że będą one pomijane, mimo iż są to obowiązkowe treści wynikające z podstawy programowej i szkoła może zostać przymuszona przez nadzór pedagogiczny do ich realizacji.
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły chce także zwrócić uwagę na następujące fakty:
rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 467) w § 5 ust. 1 jasno stwierdza, że przed rozpoczęciem realizacji zajęć edukacji zdrowotnej nauczyciel jest zobowiązany przedstawić rodzicom m.in. podręczniki do tego przedmiotu
W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi.
Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach, materiałach edukacyjnych, materiałach ćwiczeniowych oraz o środkach dydaktycznych. Tymczasem do chwili obecnej (30 września 2025 r.) nie ma podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Rodzice zaś musieli podjąć decyzję o uczęszczaniu dziecka na nieobowiązkowe zajęcia edukacji zdrowotnej w nieprzekraczalnym terminie do 25 września. Taki wymóg należy traktować jako poważne naruszenie prawa, szczególnie, gdyby w trakcie roku szkolnego uczniowie zaczęli korzystać z podręczników lub materiałów do nowego przedmiotu, z którymi rodzice nie mieli możliwości wcześniej się zapoznać;
zasada rezygnacji z zajęć dobrowolnych powinna być taka sama wobec wszystkich przedmiotów nieobowiązkowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej stosuje jednak inne rozwiązania wobec dwóch dobrowolnych przedmiotów: religii i edukacji zdrowotnej. Z lekcji religii rodzice mogą wypisać dziecko w dowolnym momencie. Co istotne – podobna zasada obowiązywała w odniesieniu do zlikwidowanego wychowania do życia w rodzinie. Na wypisanie dziecka z edukacji zdrowotnej Minister Barbara Nowacka wyznaczyła czas tylko do 25 września, co jest zaprzeczeniem istoty zasady dobrowolności.
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły deklaruje wsparcie dla rodziców, którzy chcą wypisać swoje dziecko z edukacji zdrowotnej także po 25 września ze względu na to, że szkoła nie dopełniła wobec nich obowiązku pełnej informacji o treściach tego przedmiotu lub wprowadziła w błąd w kwestii terminu na wypisanie ucznia z zajęć.
Osoby zainteresowane pomocą prawną mogą kontaktować się z Instytutem Ordo Iuris, które jest członkiem Koalicji.
Koordynatorzy KROPS
Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły
Agnieszka Pawlik-Regulska, Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
r. pr. Marek Puzio, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Elżbieta Lachman, Polskie Forum Rodziców
dr Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
aja/ratujmyszkole.pl
CZYTAJ TAKŻE:
-Badania nie pozostawią złudzeń! Tylko 39,1 procent Polaków pozytywnie ocenia pracę minister Barbary Nowackiej. SONDAŻ
-Totalna porażka Nowackiej! Są dane z miast ws. edukacji zdrowotnej. Nawet w Gdańsku na ten przedmiot chodzi tylko 31,6 proc. uczniów
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/742427-po-25-wrzesnia-tez-mozna-wypisac-dziecko-z-ez
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.