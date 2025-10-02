W kieleckich szkołach ponadpodstawowych 89,6 proc. uczniów zrezygnowało z nowego przedmiotu - edukacja zdrowotna. W podstawówkach na zajęcia zapisało się ok. 36 proc. uczniów.
W kieleckich szkołach uczniowie w zdecydowanej większości zrezygnowali z uczestnictwa w lekcjach edukacji zdrowotnej – przedmiotu, który od tego roku szkolnego zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Z danych urzędu miasta wynika, że w skali wszystkich szkół zrezygnowało ok. 77 proc.
Jak poinformował PAP zastępca prezydenta Kielc Tomasz Porębski, najwięcej rezygnacji odnotowano w szkołach ponadpodstawowych – 89,6 proc. uczniów nie będzie uczestniczyć w zajęciach. W szkołach podstawowych poziom rezygnacji wyniósł 63,8 proc., co oznacza, że na lekcje zapisało się ok. 36 proc. dzieci.
Jego zdaniem, decyzje te mogą być podyktowane chęcią przeznaczenia dodatkowej godziny w tygodniu na naukę innych przedmiotów. Zwrócił uwagę, że podobna sytuacja dotyczy nie tylko Kielc.
Duże różnice w podejściu uczniów
Dane z poszczególnych szkół pokazują, jak duże są różnice w podejściu uczniów. W Zespole Szkół Mechanicznych oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 wszyscy uczniowie zrezygnowali z zajęć. Najniższy wskaźnik rezygnacji w szkołach ponadpodstawowych odnotowano w Zespole Szkół nr 3, gdzie wyniósł on 58 proc.
Większe zróżnicowanie widać w szkołach podstawowych. W niektórych placówkach, jak Szkoła Podstawowa nr 8, poziom rezygnacji wyniósł 29 proc., a w SP nr 15 – 32 proc. Z kolei w innych szkołach podstawowych sięgał nawet 90 proc. Łącznie w podstawówkach, do których uczęszcza 7586 uczniów, rezygnację złożyło 4840 dzieci. W szkołach ponadpodstawowych, gdzie uczy się 8041 uczniów, zrezygnowało 7207 osób.
Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowa. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli ją złożyć sam.
