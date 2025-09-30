„Sześć lat temu odszedł mój Ojciec - człowiek, który udowadniał, że można skutecznie podejmować się dużych spraw na przekór wszelkim okolicznościom - napisał były premier, szef EKR Mateusz Morawiecki we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych, wspominając postać swojego ojca - Kornela Morawieckiego.
Kiedy w Marcu 1968 nie znalazł innego sposobu powielania ulotek - tekst fotografował i wraz z przyjaciółmi na światłoczułych kartkach wywoływał w domowej ciemni. Dążąc do przełamania komunistycznego monopolu informacji, a mając ograniczony dostęp do powielaczy - zaczął upowszechniać technikę niewymagającą posiadania kosztownego sprzętu. Owocem tego były setki konspiratorów wyposażonych w sitodrukowe ramki i setki tytułów gazetek ukazujących się w kilku - lub kilkudziesięciotysięcznych nakładach. Drukował gazetki w języku czeskim, rosyjskim, litewskim i w językach innych narodów zniewolonych tym samym totalitaryzmem
— przypomniał Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku, pisząc o swoim ojcu - Kornelu Morawieckim.
Już pierwszego dnia stanu wojennego uruchomił wydawanie podziemnego „Z Dnia na Dzień”, którego kolejne numery ukazywały się trzy razy w tygodniu w ilości już w grudniu 1981 sięgającej stu tysięcy egzemplarzy i dostępnego w całej południowo-zachodniej Polsce. Także w pierwszych już dniach stanu wojennego zespół jego radiowców przeprowadził pierwsze emisje, które jako Radio Solidarność Walcząca emitowało potem setki audycji z dziesiątek nieuchwytnych dla bezpieki nadajników
— wskazał.
Wszystko to było możliwe między innymi dzięki także uruchomionemu w najmroczniejszych dniach Grudnia 1981 nasłuchowi wszystkich częstotliwości wykorzystywanych przez służby reżimu. Ten konspiracyjny kontrwywiad umożliwiał śledzenie i przewidywanie działań aparatu inwigilacji i represji
— dodał.
Hołd dla „bezimiennych”
Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że wpisem tym oddaje hołd nie tylko swojemu ojcu, ale także tysiącom innych, którzy pomagali w walce o wolną Polskę.
We wszystkich swych wypowiedziach i wspomnieniach mój Ojciec zawsze zasługi w walce o wolną Polskę przypisywał licznym drukarzom, radiowcom, kolporterom, kurierom i innym ludziom niepodległościowej konspiracji. I ja tym wpisem chciałbym oddać im hołd. Hołd tysiącom bezimiennych drukarzy, twórców i kolporterów, którzy tak wiele zrobili dla naszej wolności i niepodległości
— podkreślił.
Mój Ojciec na wiele sposobów udowadniał, że miarą wartości sprawy, za którą walczysz, jest liczba i siła twoich wrogów, że wielkie cele można osiągać na przekór nawet największym przeciwnościom. Jestem mu wdzięczny za bardzo wiele, w tym za dobitne udowodnienie tej właśnie prawdy.
Kornel Morawiecki
Kornel Morawiecki to działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, kawaler Orderu Orła Białego, ojciec byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Zmarł 30 września 2019 roku w wieku 78 lat.
